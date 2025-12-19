Matías Almeyda recuerda su fichaje frustrado por el Real Madrid y cita a los tres mejores futbolistas del mundo: "Vinícius, Mbappé y Bellingham"

El entrenador argentino dejó plantados a los merengues "para cumplir la palabra dada al Sevilla FC" y luego se despidió como jugador nervionense en el Santiago Bernabéu, feudo al que vuelve este domingo para despedirse del 2025 con este complicado choque de la jornada 17 en LaLiga EA Sports. Empático, defiende a Xabi Alonso de las críticas

El último partido de Matías Almeyda como jugador del Sevilla FC fue el 16 de abril de 1997, en una visita al Santiago Bernabéu en la que perdió por 4-2 ante el Real Madrid, club que había competido codo con codo con los nervionenses para hacerse con el fichaje del mediocentro argentino cuando despuntaba tras salir de la siempre prolífica cantera de River Plate. Este sábado, el 'Pelado' vuelve al feudo merengue como entrenador para disputar el último partido oficial de este 2025 ante un rival temible incluso en momentos de zozobra como el actual. En este sentido, defiende de las críticas a Xabi Alonso y asegura que, a su juicio, cuenta "con los tres mejores futbolistas del mundo en la actualidad".

El último partido de Almeyda como futbolista en Sevilla

"¿Fue mi último partido ése? No sabía. No, yo a lo personal no me tomo nada. Yo dejé de ser futbolista. Es otra etapa. Ojalá que mi etapa como entrenador sea parecida a la que tuve como jugador. Voy en ese proceso. Soy entrenador, trato de implementar ideas, de llevar un buen juego adelante, de ver que los jugadores sean felices jugando al fútbol... Y después, bueno, hay diferentes momentos. Hay equipos que dirigís, que juegan una cosa, equipos que juegan otra. Vamos en este proceso de la batalla que tendremos hasta el último segundo del torneo. Pero no me comparo. Si ven, no pongo ni fotos mías, ya pasó. Ni te conocen los jóvenes, ni saben que jugaste. Entonces no me interesa eso".

Así explica Almeyda aquella pelea entre Real Madrid y Sevilla por su fichaje

"Bueno, en ese momento se jugaban los Juegos Olímpicos y la Copa Libertadores. Yo estaba entre un grupo de jóvenes que salíamos en River y debutamos con la selección mayor a los 20 ó 21 años. Era el momento donde el mercado de pase a nivel europeo se empezaba a abrir para muchos jóvenes. En los Juegos Olímpicos me toca jugar contra España y hago una jugada que hizo parecer habilidoso. En ese momento no había tanta información de imágenes. Se mandaban videocassettes y mandaron esa imagen un montón de veces".

"Aparecen varios equipos para proponerle a River una posible compra y el primero que me llama es el Sevilla. Yo tenía de representante en ese momento a Marco Franchi, que había sido representante de Maradona. Había vivido en Sevilla. Diego también había hablado de Sevilla. Después aparecieron varios equipos más, el Real Madrid uno de ellos. La propuesta era igual y yo había dado mi palabra al Sevilla. Cumplí mi palabra y vine acá... Y no me fue bien".

El técnico del Sevilla FC arropa a Xabi Alonso y elogia al Real Madrid: Mbappé, Vinícius y Bellingham son los tres mejores futbolistas del mundo

El análisis del Real Madrid - Sevilla

"Bueno, el partido que tiene que hacer el Sevilla es el que no ha hecho desde el 2009 hasta la fecha. Es un partido sumamente difícil, reconociendo las virtudes de rival, colectiva e individualmente, que no voy a descubrir ahora. Y después, bueno, pensar en nosotros de qué manera podemos neutralizar esa potencia ofensiva a nivel mundial que tienen ellos. Estamos hablando de un partido sumamente difícil".

Las críticas a Xavi Alonso

"A veces es justo y a veces es muy injusto todo. ¿Cómo hablo yo de la situación del Real Madrid, que no estoy allá? Cuando van segundos. No estoy para dar una opinión al respecto; pero siempre voy a defender a un colega. A muerte. Porque sé lo que sufrimos, sé lo que aguantamos. Y no importa en el banquillo. El que juega en la tercera división también quiere ganar y le duele cuando es criticado o las cosas no salen bien. Todos nos preparamos para ganar. Entonces, yo siempre estoy del lado de los entrenadores. En este caso, además, creo que (Xabi Alonso) es una persona muy correcta, que le ha dado mucho al Real Madrid y merece mi respeto".

Mbappé acecha el récord goleador de Cristiano Ronaldo

"Ojalá que no cumpla con nosotros. Nos vamos a enfrentar a los tres mejores jugadores del mundo actuales: Vinícius, Mbappé y Bellingham. Y cuando te enfrentás a tres mejores del mundo, no sé qué medicina hay para pararlos. Porque resuelven. Por eso son los mejores. Y por eso están en el elite constantemente. Intentaremos, con nuestras armas, bloquearlos de algún lugar, sabiendo que son esa especie de jugadores que siempre sacan algo de inventiva, que tienen arte, que son diferentes".