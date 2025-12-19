El Papu Gómez regresa al fútbol ajustando cuentas pasadas: "Me he cansado de ese mundo tan falso"

El futbolista argentino ha vuelto a disfrutar del fútbol con el Padova después de cumplir los dos largos años de sanción que le cayó tras dar positivo en un control antidopaje. De ser campeón del mundo con Argentina y de la Europa League con el Sevilla a ver cómo "la gente desaparecía" de su lado

Alejandro el 'Papu' Gómez se siente como un exconvicto, "como si hubiese salido de la cárcel" después de tirar a la basura dos años de su hasta entonces exitosa carrera deportiva. El mediapunta argentino pasó del todo a la nada y no podrá olvidar nunca el año 2023. Lo arrancó apenas unos días después de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la tricampeona selección albiceleste, concluyó la 2022/2023 levantando la séptima UEFA Europa League del Sevilla FC... e inauguró la 2023/2024 con un mazazo que ha necesitado de ayuda psicológica: dos años de sanción por dar positivo en un control antidopaje previo a esos dos títulos conquistados en los que acusa a aquellos que consideraba amigos de desaparecer completamente de su lado. Ahora, celebra su regreso a la práctica del fútbol ajustando cuentas con "un mundo muy falso" del que se ha cansado. Ya no tiene ganas de bailar en redes sociales y considera que su círculo de confianza se ha reducido a la mínima expresión.

El Papu Gómez se ve con cuerda a sus 37 años: "Quiero seguir jugando al fútbol tres o cuatro años más"

El 'Papu' terminó el pasado mes de noviembre su largo castigo y firmó por el Calcio Padova, donde ha recuperado sólo una parte de esa ilusión perdida. Según ha explicado él mismo, sus primeras sensaciones después de la larga inactividad son muy positivas y su intención a día de hoy es continuar jugando "al menos tres o cuatro cursos más" a pesar de que ya tiene 37 años. "Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel. Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido. Quiero volver a disfrutar del fútbol", declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

'Papu' Gómez volvió a jugar de manera profesional el 22 de noviembre, jugando 32 minutos en una derrota por 0-2 ante el Venezia; mientras que el pasado 13 de diciembre fue titular por primera vez y aguantó 72' en el triunfo por 1-2 cosechado por el Padova ante la Reggiana. Entre medias, se quedó en el banquillo el la victoria contra el Pescara (0-1) y tuvo 33' frente al Cesena (1-1). Su último partido antes de la sanción fue el 8 de octubre de 2023 con la camiseta del AC Monza, club con el que sólo pudo disputar dos encuentros oficiales tras recalar como agente libre con el mercado ya cerrado después de haber rescindido su contrato con el Sevilla FC durante el verano de 2023.

El Papu necesitó ayuda psicológica para asimilar el cambio: de ganar el Mundial y la Europa League a no poder ni estudiar para entrenador

El campeón del mundo siempre defendió su inocencia y achacó el positivo a que tomó un jarabe contra la tos de su hijo pequeño, sin saber que contenía terbutalina, sustancia prohibida. Lo que más le dolió fue la sensación de vacío que hubo donde antes había muchísima gente: "Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí. A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas. En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción. Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me ha cansado".

De ganar títulos o no poder hacer nada relacionado con el deporte fue un paso muy duro y el Papu Gómez necesitó ayuda psicológica para poder asimilar su nuevo día a día. "Tras la sanción pedí ayuda, ya que había entrado en un bucle del que no podía salir. Tengo que dar las gracias a mi mujer, me ayudó muchísimo, sobre todo a comprender el camino que debía recorrer y la ruta que debía seguir. No podía entrenar con mis compañeros, no podía entrar en un centro deportivo, no podía estudiar para ser entrenador o director deportivo... Tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante: yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental", concluyó el argentino, que durante unas semanas estuvo entrenándose con el CD Manchego.