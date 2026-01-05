Xabi Alonso pierde los papeles con Vinicius y las cámaras le pillan fuera de sí

La goleada frente al Real Betis, en la que destacó el hat-trick de Gonzalo, dejó unas imágenes del técnico vasco con el brasileño que se han viralizado ya

Pocas veces se le ha visto así. Pero la paciencia de Xabi Alonso también tiene un límite. El técnico del Real Madrid, pese al plácido partido que disputó su equipo frente al Real Betis, al que pronto aniquiló, perdió los papeles con Vinicius en pleno césped del Santiago Bernabéu.

Tras advertir al brasileño en reiteradas ocasiones, las cámaras de DAZN le captaron enfurecido y gritando de malas maneras al atacante madridista durante el choque que disputaron frente a los verdiblancos. Y, al final, acabó sustituyéndole.

Xabi Alonso y Vinicius, la cosa se enfría cada vez más

La relación entre el preparador blanco y el brasileño cada vez se va enfriando más por culpa de varios factores. Al jugador no le sale en el campo lo que antes sí, regates y goles, y encima no tiene la actitud defensiva que la afición y el cuerpo técnico le demandan partido tras partido. Y por si fuera poco, ayer se consagró Gonzalo.

Las imágenes del video hablan por sí solas. Sobre todo, viniendo de un Xabi Alonso que si por algo se ha caracterizado hasta ahora es por haber mantenido la calma y su semblante de estatua hasta en los momentos más tensos. Pero es que el tolosarra ya no puede más y está viendo cómo el Santiago Bernabéu se le está echando encima por todas las oportunidades inmerecidas que le está dando al brasileño.

Xabi Alonso alaba a Gonzalo, señalando a Vinicius

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, no dudó a la hora de alabar a Gonzalo en la rueda de prensa posterior al partido disputado frente al Betis: "Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Jugar en el Bernabéu en su primera temporada con el primer equipo y conseguir un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro por él, por el trabajo diario que hace. Cuando le toca jugar y cuando no siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid y los jugadores que merecen tener la oportunidad. Le felicito por el partido que ha hecho, por los goles y le animo a seguir así".

Y en dichas declaraciones también le dejó un recado a Vinicius de manera indirecta. El técnico del conjunto blanco resaltó el trabajo que además aporta Gonzalo en defensa: "El fútbol te demanda trabajar en equipo sin balón. Cómo inician la presión los delanteros, cómo defienden en presión alta y cuando se juntan cerca de los pivotes. Gonzalo eso lo entiende muy bien, tiene agresividad, muy buena aceleración y presión. Además tiene el gol, que es lo mejor de un delantero. Si a los goles que ha marcado añade esa calidad defensiva, ayuda mucho a que el equilibrio defensivo del equipo sea mucho mejor".

Xabi Alonso lo intenta por última vez con Vinicius

Pese a todo, Xabi Alonso fue benévolo con Vinicius ante el Betis. El brasileño fue nuevamente silbado y al cambiarle sabía que le iban a silbar aún más todavía. Por eso, decidió hacer un doble cambio junto con Rodrygo, para minimizar este efecto lo máximo posible.

Luego, en rueda de prensa, intentó suavizar la situación defendiéndole, quizás, por última vez: "Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante".

Cuestionado directamente por los silbidos que recibió nuevamente Vinícius, el preparador madridista fue contundente: "Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda".