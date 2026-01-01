Vinicius lanza un mensaje en redes sociales con su futuro pendiente en el Real Madrid

El delantero de la entidad merengue, con contrato hasta junio de 2027, deseó "un año increíble" en sus perfiles oficiales mientras su futuro sigue siendo una incógnita en el conjunto de Xabi Alonso

El Real Madrid sigue pendiente del futuro de Vinicius, que tiene contrato con la entidad merengue hasta junio de 2027. El brasileño no ha aceptado aún la propuesta por parte del club y deja en el aire su renovación. Además, los problemas a nivel deportivo siguen estando en el día a día del extremo, como la pitada que recibió del Santiago Bernabéu en el encuentro contra el Sevilla. Sin embargo, el jugador, aprovechando el comienzo del 2026, ha querido lanzar un mensaje en redes sociales de optimismo de cara a su carrera en el conjunto blanco.

Vinicius y su mensaje al Real Madrid

Vinicius ya pone el foco en el encuentro de este sábado contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu, en el que será su vuelta al estadio del Real Madrid tras la pitada que recibió en el último choque, frente al Sevilla. Además, el extremo de 25 años jugará el duelo ante el conjunto de Manuel Pellegrini sin Mbappé, que ha sufrido un esguince en su rodilla izquierda y le tendrá apartado de los terrenos de juego durante los próximos días. Por otro lado, el internacional con Brasil encara el 2026 de una manera más especial, ya que es el último año antes de acabar contrato con la entidad merengue, con fecha firmada para junio de 2027. En este sentido, la renovación del jugador sigue siendo una incógnita, con claras dudas de si incluso podría ser vendido en el mercado de fichajes de verano, con el objetivo de recibir cierta cantidad por el traspaso del futbolista. No obstante, el propio protagonista ha querido lanzar un mensaje en sus redes sociales confirmando sus sentimientos por el club, con posibles sospechas de cara a su futuro: "Que sea un año increíble 2026. ¡Hala Madrid! Os quiero".

De esta manera, más allá del mensaje en redes sociales, será clave cómo vuelve Vinicius del parón por Navidad tras todo el ruido que se está generando por sus actuaciones en el Real Madrid. Personalidades del mundo del fútbol como Valdano han analizado el problema del jugador en el conjunto de Xabi Alonso: "Lo que está viviendo Vinicius lo ha vivido media humanidad futbolística en el Bernabéu, eh. A mí me pitaron durante un tiempo largo y es duro. Hace falta tener valentía en esos momentos y pedir la pelota en todo momento. No esconderte, porque sino no sirves para este club. Pero esa es su principal característica".

Vinicius y Xabi Alonso, obligados a entenderse

Por este motivo, Vinicius y Xabi Alonso están obligados a entenderse, en un momento en el que el técnico del Real Madrid está bajo lupa y su futuro podría estar condicionado a lo que ocurra en la Supercopa de España, donde el conjunto blanco se verá las caras con el Atlético de Madrid. A la espera de más movimientos en torno al futuro del brasileño, el extremo apunta a titular en un mes cargado de partidos importantes, como la visita del Real Betis o Mónaco al Santiago Bernabéu o la salida al estadio del Villarreal o Benfica, encuentro con el que ambos conjuntos podrán punto y final la primera fase de la UEFA Champions League.