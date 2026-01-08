Alineaciones Atlético de Madrid - Real Madrid: Alineación posible de Atlético de Madrid y Real Madrid en el partido de hoy de la Supercopa de España

El conjunto blanco llega a Yeda con la baja de Mbappé, mientras el Atlético de Madrid busca acabar con las dudas que está dejando en la competición nacional

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España, en un duelo que se disputará en el Estadio Al Jawhara y que otorgará un billete para la final.

El Atlético de Madrid llega al torneo con el objetivo de revertir su delicada situación en la competición doméstica. Pese a haber encajado solo tres derrotas frente a los dos primeros clasificados, el conjunto de Simeone se ha visto penalizado por los cinco empates acumulados, que le han alejado de la zona alta de la tabla.

Enfrente estará un Real Madrid que ha mostrado signos de mejoría en las últimas semanas. El equipo de Xabi Alonso encadena tres victorias consecutivas en Liga -ante Deportivo Alavés, Sevilla y Betis-, siendo el último triunfo uno de los mejores partidos del conjunto blanco en lo que va de temporada. Aun así, el técnico tolosarra sigue bajo presión, y una eliminación sin alcanzar la final podría reactivar las dudas en el entorno madridista.

Bajas de Atlético de Madrid y Real Madrid CF

El Atlético de Madrid no podrá contar con Pablo Barrios, que no ha superado unas molestias musculares pese a estar firmando una gran temporada y haber sido citado recientemente por Luis de la Fuente. Tampoco estarán disponibles Clément Lenglet, con un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido el pasado 17 de diciembre, ni Nico González, lesionado muscularmente en la última jornada del año ante el Girona.

Por parte del Real Madrid, siguen siendo baja de larga duración Trent y Éder Militão, sin opciones de reaparecer en el primer torneo de 2025. A ellos se suma la ausencia de Kylian Mbappé, lesionado antes del estreno del año -aunque no se descarta su presencia en una hipotética final-, y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la Copa África, con partido ante Camerún este viernes 9.

Simeone busca acabar con las dudas

Simeone prepara un once con varias novedades. Oblak será titular bajo palos, con y Marcos Llorente en los laterales. En el eje de la defensa, y apuntan a ser los encargados de frenar a los atacantes blancos.

En el centro del campo, Koke y Cardoso o Gallagher formarán la pareja de mediocentros, con Baena y Giuliano Simeone en los costados para aportar verticalidad. En ataque, Sørloth y Julián Álvarez serán la referencia ofensiva.

Xabi Alonso sin su estrella dispuesto a dar un golpe en la mesa

Xabi Alonso apostará por el mejor once disponible. Courtois será el guardián de la portería, con Álvaro Carreras y Fede Valverde en los laterales. La zaga central la formarán Rüdiger y Asencio.

En la medular, Tchouaméni y Camavinga llevarán el peso del juego, con Bellingham actuando como enlace. En ataque, Vinicius y Rodrygo ocuparán las bandas, mientras Gonzalo apunta a repetir como referencia ofensiva.

Onces probables del partido Atlético de Madrid - Real Madrid CF, correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026

Atlético de Madrid: Thibout Courtois; Hancko, Le Normand, Giménez, Pubill; Baena, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Sorloth y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Antonio Rudiger, Raúl Asencio, Fede Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinicius Júnior, Gonzalo y Rodrygo Goes.