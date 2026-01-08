Problema de última hora para Xabi Alonso antes del derbi de la Supercopa

El técnico del Real Madrid todavía no sabe si podrá contar o no con uno de sus pilares defensivos para medirse al Atlético de Madrid en la segunda semifinal del torneo

El FC Barcelona ya espera al Real Madrid en la final de la Supercopa de España y lo hace tras una goleada de escándalo frente al Athletic (5-0). Sin duda, el equipo de Flick, con semejante imagen, le ha añadido una dosis extra de presión al equipo de un Xabi Alonso que afrontará la semifinal contra el Atlético de Madrid con mucho que perder y poco que ganar. Porque si cae frente a los de Simeone, su futuro en el banquillo podría incluso peligrar.

Y por si fuera poco, en el último entrenamiento blanco antes del derbi saltaron las alarmas con uno de los pilares defensivos del equipo. Tras completar ayer miércoles en Yeda (Arabia Saudí) la última sesión preparatoria, el cuerpo médico le dio la mala noticia de que Antonio Rüdiger debería ser observado en las próximas 24 horas para saber si puede participar o no frente a los colchoneros. El germano arrastra unas molestias en su rodilla izquierda del partido contra el Betis que le van a hacer ser duda hasta última hora.

Gonzalo, la gran esperanza del Real Madrid

Sin duda alguna, el contratiempo de Rüdiger seguro que no lo esperaba un Xabi Alonso que ha tenido que encomendarse al estado de gracia de Gonzalo, trigoleador frente al Real Betis, para hacer frente a la ausencia del francés Kylian Mbappé, quien no ha viajado con el equipo al no haberse recuperado a tiempo de su esguince en la rodilla izquierda.

Sin el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y sin Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos, afrontará también el Real Madrid esta semifinal de una Supercopa de España en la que hay mucho en juego, tanto en lo metálico como en lo deportivo.

Xabi Alonso recupera, al menos, a Huijsen

Al menos, el técnico vasco ha recuperado para este partido a Dean Huijsen. El central español ha superado una sobrecarga que le hizo perderse el primer partido de 2026 y entrenó sin problemas junto al resto de sus compañeros. Si finalmente Rüdiger es baja, sería él quien ocuparía su lugar en el eje de la zaga junto a Asencio.

También se ejercitó con normalidad Dani Carvajal, quien continúa cogiendo sensaciones una vez superada una artroscopia en la rodilla derecha que le ha hecho estar fuera de los terrenos de juego más de dos meses. En su caso, aún no está listo para ser titular, pero sí estará en el banquillo para intentar poner su granito de arena como capitán y jugar algunos minutos si Xabi Alonso le necesita durante el transcurso del partido.