Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario y dónde ver en TV la segunda semifinal de la Supercopa de España

El derbi madrileño protagoniza la segunda semifinal, un duelo entre Atlético y Real Madrid que se presenta como una prueba de fuego para Xabi Alonso

Con la primera semifinal ya disputada, llega el turno del gran duelo. Atlético de Madrid y Real Madrid se miden este jueves en Supercopa de España por un puesto en la final, en un choque que se presenta especialmente atractivo por las dinámicas con las que ambos equipos aterrizan en Yeda.

El Atlético llega con la intención de resarcirse tras su último compromiso liguero, en el que empató a uno ante la Real Sociedad en Anoeta. Un triunfo en esta semifinal supondría el pase a la final y serviría para maquillar el decepcionante rendimiento del conjunto rojiblanco en LaLiga, donde actualmente se encuentra a 11 puntos del liderato.

El Real Madrid, por su parte, afronta el encuentro reforzado tras su contundente victoria ante el Betis (5-1), la tercera consecutiva en competición oficial. Sin embargo, el ambiente en torno al equipo no es del todo tranquilo. El runrún sobre la posible destitución de Xabi Alonso sigue presente entre parte de la afición, que no termina de percibir una mejora sostenida en el juego. Además, el conjunto blanco afrontará esta primera gran prueba del 2025 sin Kylian Mbappé, su principal referencia ofensiva.

Con respecto a los precedentes en esta competición, el balance favorece al Real Madrid, con dos victorias, un empate -en el antiguo formato de ida y vuelta de la temporada 2014/15- y una victoria del Atlético. La última vez que ambos se cruzaron en semifinales fue en la 2023/24, con triunfo madridista en la tanda de penaltis.

Atlético de Madrid - Real Madrid: fecha y horario del segundo partido de la Supercopa de España 2026

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, tendrá lugar este jueves 8 de enero a las 20:00 horas, en el estadio Al Jawhara.

Atlético de Madrid - Real Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

La segunda semifinal de la Supercopa de España 2026 será retransmitida en directo por la Movistar Plus+, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), luego también se puede seguir en la Liga TV Bar.

Atlético de Madrid - Real Madrid: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este jueves entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/.