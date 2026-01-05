El Lyon silencia el ruido sobre Endrick y niega cláusulas impuestas por el Real Madrid

El Olympique de Lyon rechaza que exista una obligación de minutos en la cesión de Endrick y defiende una operación simple, mientras el brasileño inicia en Francia una etapa clave tras meses de escasa participación y un proceso personal que, según él mismo admite, le ha cambiado como futbolista y como persona

Desde Francia, el Olympique de Lyon ha querido cortar de raíz cualquier sospecha en torno a la cesión de Endrick y despejar uno de los rumores más repetidos desde que se hizo oficial su llegada. Los dirigentes del club francés negaron de forma tajante que el Real Madrid haya incluido una cláusula por la que el delantero brasileño esté obligado a disputar un mínimo de 25 partidos bajo amenaza de penalización económica. Una versión que había ganado fuerza en varios medios y que desde Lyon califican directamente como falsa.

Durante la presentación oficial del futbolista, el director general del OL, Michale Gerlinger, fue claro al responder sobre esa supuesta condición. “Se ha publicado todo lo que había que publicar con el anuncio del préstamo. Vamos a pagar un precio máximo de préstamo, punto final. No hay nada más en el contrato”, subrayó, insistiendo en que no existen variables ocultas ni compromisos adicionales ligados al número de encuentros disputados.

Una apuesta sin letra pequeña

El director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean, fue en la misma línea y quiso rebajar cualquier duda sobre la confianza del club en el joven delantero. Definió la operación como una apuesta “ganadora” y describió a Endrick como “uno de los mayores talentos del fútbol mundial”. Incluso ironizó cuando se le preguntó por los supuestos 25 partidos: “No te preocupes, va a poder jugarlos”. “E incluso más”, añadió, dejando claro que el protagonismo del brasileño dependerá únicamente de criterios deportivos.

La versión que había circulado apuntaba a que el Real Madrid habría exigido un rodaje garantizado en un fútbol de alto nivel antes de recuperar al jugador en verano, con una compensación económica si no se cumplía ese mínimo de partidos. Desde Lyon no solo niegan esa cláusula, sino que recalcan que la cesión se ha cerrado en términos transparentes y sin condicionantes externos.

El contexto de una salida necesaria

La cesión de Endrick se entiende mejor al mirar su situación reciente en el Real Madrid. Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo el pasado mes de junio, el delantero apenas tuvo protagonismo. Sumó solo 11 minutos en LaLiga y un total de 99 minutos entre todas las competiciones, siendo titular únicamente en una ocasión.

El Real Madrid había fichado a Endrick en 2022, cuando aún tenía 16 años, por 35 millones de euros fijos más 25 en variables, aunque su incorporación oficial no se produjo hasta 2024. Con 19 años y todavía en fase de formación, la salida a Lyon se presenta como una oportunidad para competir con regularidad y ganar confianza.

Un cambio también personal

En su presentación, Endrick dejó un discurso que fue más allá del fútbol. Reconoció que sus últimos meses han sido decisivos a nivel personal. “Fueron los seis mejores meses de mi vida”, afirmó, destacando el tiempo dedicado a su familia y a construir una estabilidad fuera del campo. “Ahora mismo soy mejor. Soy una persona madura y mejor persona. Ahora estoy centrado en mi trabajo”, explicó.

También tuvo palabras para Carlo Ancelotti, con quien habló antes de tomar la decisión. “Me dijo: ‘Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento’”, recordó el brasileño, agradecido por unos consejos que, según confesó, le llegaron “al corazón”.

Endrick aterriza en Lyon con la intención de jugar, competir y ayudar al equipo a ganar, sin cláusulas ni cuentas pendientes. La confianza del club francés y la claridad sobre su situación contractual buscan darle un entorno estable para centrarse únicamente en el fútbol. Ahora, el reto del joven brasileño no está en cumplir números, sino en convertir ese talento que todos reconocen en continuidad sobre el césped.