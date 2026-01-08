David Villa desgrana la figura de Gonzalo García: "Se maneja muy bien en el área, gana muchos espacios y remata bien"

La irrupción del canterano del Real Madrid, que viene de firmar un hat-trick al Betis, está abriendo el debate de si debería ir convocado por la España de Luis de la Fuente, aunque el exfutbolista también ha valorado el momento de forma del delantero con Xabi Alonso

Gonzalo García ha derribado la puerta del primer equipo del Real Madrid. El canterano, además, está demostrando la confianza de Xabi Alonso y el club en su figura con la decisión tomada en el pasado verano para que se mantenga en la plantilla, sabiendo que tenía interés de equipos como el Getafe. No obstante, la Juventus también tiene al delantero en su radar, que está aprovechando la oportunidad ante la ausencia de Mbappé. En este sentido, David Villa ha hablado sobre la irrupción del jugador y su opción de ir convocado con la España de Luis de la Fuente.

David Villa valora la irrupción de Gonzalo García

En primer lugar, David Villa ha atendido al Diario Marca, para hablar del momento de Joan García y su convocatoria con España, de la que también han valorado otros exfutbolistas: "Bueno, yo creo que es una gran noticia para todos que haya muchas posibilidades para el seleccionador. Ahí ya es el seleccionador y su cuerpo técnico el que tiene que analizar cuáles son los tres mejores. Pero creo que es una gran noticia para todos que podamos tener 6 o 7 porteros con capacidad para defender la portería de España y que el seleccionador, en una decisión difícil, tenga que elegir tres. Ya no solo en la portería, sino en cualquier otra posición. Y creo que es muy bueno para el fútbol español".

Además, David Villa ha analizado la irrupción de Gonzalo García en el Real Madrid, que está ante su gran oportunidad tras la salida de Endrick al Olympique de Lyon: "Sobre todo cuando eres joven, en este caso como él, que sale de la cantera, tienes que ser consciente de que las oportunidades no van a ser ilimitadas y que tienes que estar preparado para cada vez que la tengas. Es lo bueno. Una de las cosas buenas que tiene Gonzalo es que el chico está preparado, no se queja, no pone mala cara y cuando deciden darle la oportunidad, la aprovecha. Así es el fútbol. Con pocos años las oportunidades son limitadas; cuando ya tienes más años, tienes muchas más oportunidades".

David Villa, sobre la posible convocatoria de Gonzalo García con España

Por otra parte, David Villa siguió afirmando que Gonzalo García "quizás a lo mejor no parece un delantero muy alto, que sea un 9 puro tipo Haaland o tipo Llorente, pero luego se maneja muy bien en el área, gana muchos espacios y remata bien. Luego tiene movilidad. Creo que es un muy buen delantero y que va a hacer grandes cosas para el fútbol español"

Además, David Villa apuntó la posible convocatoria de Gonzalo García con la selección española: "Yo creo que lo ha dicho Luis de la Fuente muchas veces y no es un tópico, es una realidad. Desde fuera siempre pensamos que hay uno, pero yo creo que todos los jugadores españoles que estén jugando en activo tienen posibilidades de ir hasta el último momento. Y no quiero hablar del presente, hablo del pasado. Ejemplos que han pasado y van a pasar mil veces. Creemos o damos a entender que el seleccionador ya tiene su equipo, y ellos están en contacto constantemente, evaluando y analizando, y hasta el último día van a decidir. Por lo tanto, todos tienen oportunidades hasta el último día".