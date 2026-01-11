FC Barcelona 3-2 Real Madrid: Raphinha lidera al Barcelona y decide la final de la Supercopa ante el Real Madrid

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras imponerse al Real Madrid en un Clásico eléctrico decidido por pequeños detalles

La final de la Supercopa de España cumplió con todas las expectativas y dejó un Clásico memorable en Yeda. El FC Barcelona se proclamó campeón tras imponerse por 3-2 al Real Madrid, en un partido cargado de intensidad, alternativas constantes y emoción hasta el último minuto. El conjunto de Hansi Flick supo resistir y golpear en los momentos clave para levantar el primer título del año.

Inicio intenso y dominio azulgrana

El encuentro arrancó con un ritmo contenido, lejos del vértigo vivido en otras semifinales del torneo. Aun así, el Barça mostró desde el inicio una presión alta y organizada, incomodando la salida de balón del Real Madrid. La primera gran ocasión llegó tras una combinación exquisita entre Lamine Yamal y Raphinha, aunque el brasileño falló el mano a mano ante Thibaut Courtois.

El perdón inicial no desanimó al extremo culé, que poco después se redimió. Recibió por banda izquierda, amagó ante su marcador y sacó un potente disparo cruzado con su pierna zurda para abrir el marcador. El gol reforzó el dominio blaugrana y dejó al Madrid contra las cuerdas durante varios minutos.

Reacción blanca y locura antes del descanso

El Real Madrid respondió con acciones aisladas, principalmente a través de Vinicius Jr., que empezó a ganar protagonismo por banda. El brasileño tuvo una ocasión clara, pero su definición fue demasiado blanda. Sin embargo, cuando el Barça parecía controlar el partido, apareció la genialidad: Vinicius encaró, superó a su par con un caño y firmó un golazo al segundo palo para igualar el encuentro justo antes del descanso.

Lo que vino después fue un auténtico intercambio de golpes. Lewandowski volvió a adelantar al Barça tras una gran asistencia de Pedri, definiendo con sutileza ante Courtois. Pero el Madrid no bajó los brazos y, tras una acción a balón parado, Gonzalo García aprovechó un rechace para firmar el 2-2, cerrando una primera mitad absolutamente frenética.

Segunda parte: ajustes, tensión y gol decisivo

Tras el paso por vestuarios, ambos técnicos movieron el banquillo. Flick dio entrada a Ferran Torres y Dani Olmo, mientras que Xabi Alonso apostó por Arda Güler para ganar creatividad. El partido entró en una fase más trabada, con menos ocasiones claras y mucha batalla en el centro del campo.

El momento decisivo llegó con otro disparo de Raphinha, que tras tocar en un defensor cambió la trayectoria y dejó sin opciones a Courtois. El 3-2 desató la euforia culé y obligó al Madrid a arriesgar en el tramo final.

Final con expulsión y resistencia culé

El Real Madrid lo intentó hasta el final, incluso tras la expulsión de Frenkie de Jong por una dura falta sobre Mbappé, pero el Barça supo resistir. Joan García apareció con intervenciones clave y Rashford desperdició una ocasión clara para sentenciar.

Finalmente, el pitido final confirmó al FC Barcelona como campeón de la Supercopa de España, en una noche que quedará marcada como uno de los Clásicos más intensos del torneo y una declaración de intenciones para lo que resta de temporada.

Ficha técnica

Final Supercopa de España

FC Barcelona (3): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García (Gerard Martín, 83′), Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo, 66′), Raphinha (Marcus Rashford, 83′); Robert Lewandowski (Ferran Torres, 66′).

Goles: Raphinha (1-0), Lewandowski (2-1), Raphinha (3-2).

Amonestaciones: Eric García (57′), Pedri (84′). Expulsado: Frenkie de Jong (90′).

Real Madrid (2): Thibaut Courtois; Fede Valverde (Arda Güler, 67′), Raúl Asencio, Dean Huijsen (David Alaba, 77′), Álvaro Carreras; Camavinga (Dani Ceballos, 83′), Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Gonzalo García (Kylian Mbappé, 77′); Rodrygo, Vinicius Jr.

Goles: Vinicius Jr. (1-1), Gonzalo García (2-2).

Amonestaciones: Asencio (57′), Valverde (59′), Carreras (82′).

Árbitro: Munuera Montero

VAR: Trujillo Suárez

Incidencias: King Abdullah Sports City (Yeda, Arabia Saudí)