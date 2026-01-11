La polémica de la Supercopa de España: el Real Madrid no le devuelve el pasillo de campeón al Barça a petición de Mbappé

El francés pidió a sus compañeros que se alejaran una vez que los jugadores azulgranas habían recibido sus medallas de campeones, aunque previamente ellos sí habían realizado a los blancos el pasillo de honor

Como no podía ser de otro modo, no faltó la polémica en la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid. Ambos equipos se quejaron en el loco final del primer tiempo de que el 2-1 y el 2-2 llegaron fuera de tiempo, pues el colegiado dio tres minutos de tiempo añadido y acabó prolongando seis. Además, tampoco faltaron las protestas azulgranas por la roja directa que vio De Jong a poco del final por una fea entrada sobre Mbappé, protagonista a la postre por una acusación ya con el partido concluido.

Tras la victoria del conjunto culé, los jugadores blancos accedieron a recoger sus medallas mientras los del Barça les hacían un pasillo de honor. Pero una vez en el césped, fue el delantero francés el que hasta por tres veces se lleva a sus compañeros de la escena para no devolverle el pasillo a su rival, algo que otros como Asencio sí parecían dispuestos a hacer. Sin duda, un feo gesto de la estrella madridista que a buen seguro dará que hablar.

Los lamentos de Courtois

Por otro lado, aunque la imagen no fue mala y el Real Madrid estuvo muy cerca de forzar la tanda de penaltis para jugarse en ella la Supercopa de España, el meta blanco, Thibaut Courtois, no quiso poner paños calientes a la derrota ante el FC Barcelona, algo que siempre escuece llegue como llegue. Ahora bien, coincidiendo con la lectura de su entrenador, Xabi Alonso, recalcó que el triunfo bien pudo caer de cualquier lado tras lo visto sobre el campo.

"Perder una final contra el rival nunca es agradable, ahora toca trabajar para la Copa y la Liga. Los detalles han estado en nuestra contra hoy, es un periodo de estos últimos meses que las cosas no salen como deben salir. Podíamos haber ganado el partido perfectamente", señaló el cancerbero belga, que sí se mostró crítico con el planteamiento madridista en la primera mitad, en la que defendió en un bloque bajo que le llevó a estar metido en su campo durante muchos minutos.

Crítico con la primera mitad del real Madrid

"En la primera parte hemos estado demasiado encerrados, ellos han bajado en la segunda un poco, hemos tenido ocasiones y no ha querido entrar. Su primer gol viene de un error, el segundo palo y dentro, el tercero toca en Raúl... Son los detalles que definen, tuvimos ocasiones pero todas a las manos de Joan", se lamentó, queriendo destacar también el gran partido firmado por su compañero Vinicius.

A centrarse en Liga, Champions y Copa del Rey

"Nosotros confiamos en él y sabemos que puede hacer eso, es un chico con mucho talento, sobre todo en su gol, es un golazo, ha sido una pesadilla para ellos, esperamos que podamos coger las cosas positivas a pesar de la derrota. Para la Champions, el partido en Villarreal... enero sigue siendo importante", advirtió, centrado ya en lo que queda por delante para mostrar su optimismo de cara al futuro: "No cambia nada, hay que seguir peleando, semana a semana, Liga, Champions y Copa".