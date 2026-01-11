FC Barcelona - Real Madrid, en directo el partido de la final de la Supercopa de España en vivo online

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en Yeda por la Supercopa de España 2026, con un clásico que promete decidir el primer gran título de la temporada

FC Barcelona y Real Madrid se miden nuevamente en el último pasito para alzarse con el título y desde ESTADIO Deportivo os traeremos la mejor previa del choque incluyendo posteriormente el minuto a minuto y el post con las declaraciones de los grandes protagonistas.

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la gran final de la Supercopa de España!

El Estadio King Abdullah de Yeda se prepara para acoger la final de la Supercopa de España 2026 entre FC Barcelona y Real Madrid . Es la cuarta final consecutiva entre ambos gigantes de LaLiga, con ventaja histórica de 2-1 a favor del Barça .

Informa RMC Sport que Kylian Mbappé tras completar en el día de ayer el entrenamiento con el Real Madrid, no se ve en plenas condiciones para arrancar de titular, por lo que el francés comenzará desde el banquillo.

El Estadio King Abdullah de Yeda acogerá este domingo la final de la Supercopa de España 2026, un duelo que enfrentará a FC Barcelona y Real Madrid. La cita supone la primera coronación del fútbol español en la temporada y marca la cuarta final consecutiva protagonizada por los grandes rivales de LaLiga, con una ventaja histórica de 2-1 a favor del Barça.

Ambos entrenadores, Hansi Flick y Xabi Alonso, buscarán imponer sus ideas con sus plantillas estelares, conscientes de que un triunfo en esta competición podría definir el rumbo de sus campañas.

El choque se disputará a partir de las 20:00 horas peninsulares, con un horario que evita solaparse con otros compromisos de primer nivel de LaLiga. El Barcelona llega con mayor descanso tras imponerse por goleada al Athletic Club en semifinales, mientras que el Real Madrid superó al Atlético de Madrid en un ajustado 2-1, dejando algunas dudas sobre el proyecto de Xabi Alonso.

A pesar de ello, los clásicos siempre resultan imprevisibles, y este partido promete espectáculo desde el primer minuto.

Plantillas y disponibilidad de jugadores

El FC Barcelona podrá contar con todos sus efectivos, incluyendo a Lamine Yamal, recuperado de un cuadro vírico que le impidió disputar las semifinales. Las dudas se centran en la configuración táctica, especialmente en defensa y mediocampo, con jugadores como Eric García, Gerard Martín y Fermín compitiendo por un puesto titular.

Por su parte, el Real Madrid deberá esperar hasta las horas previas para conocer la disponibilidad de Kylian Mbappé, mientras que jugadores como Rüdiger presentan molestias físicas. Aun así, el equipo blanco llega motivado tras su victoria en semifinales, aunque con ciertas lagunas que el técnico deberá gestionar.

Barcelona: un ataque letal

El conjunto azulgrana llega en plena forma, con 9 victorias consecutivas, 26 goles a favor y 6 en contra, además de 5 porterías a cero. En la semifinal frente al Athletic Club, el Barça mostró su poder ofensivo con goles de Roony Bardghji, Ferran Torres, Raphinha y Fermín López, imponiéndose por un contundente 5-0.

El equipo ha encontrado un juego más coral, donde todos los jugadores aportan y los problemas defensivos parecen solucionados. Raphinha y Bardghji se han consolidado como referencias ofensivas junto a Ferran Torres, mientras Lewandowski y Yamal esperan su turno para impactar.

Real Madrid: un clásico con dudas

El Madrid llega con cinco victorias consecutivas, pero con desempeño irregular y dependencia de sus individualidades, como Rodrygo, Vinicius Jr. y Mbappé. La semifinal contra el Atlético fue decidida por Valverde y Rodrygo, con Courtois como salvador en varias ocasiones. Sin embargo, la falta de un organizador en el centro del campo y problemas físicos en defensa generan incertidumbre de cara a la final.

Precedentes y expectativas

El 12 de enero de 2025, en el mismo escenario, el Barcelona venció al Real Madrid por 5-2 en una final histórica, con goles de Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha y Baldé. La cita de este domingo promete un nuevo capítulo épico, con ambos equipos disputando la Supercopa número 15 para el Barça y buscando reafirmar su supremacía en el fútbol español.