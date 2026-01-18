La lista del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo: Carlos Romero es el que más gusta

El actual jugador del Espanyol se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga, pero en verano volverá al Villarreal, que no pondrá fácil su salida ante el interés del club rojiblanco

El Atlético de Madrid ha pasado a la acción en el mercado de enero tras hacer caja con los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta. En total, en torno a 65 millones de euros ingresados, a los que aún podría sumarse otra importante cantidad en caso de concretarse la salida de Thiago Almada rumbo al Palmeiras. Con esa inyección económica, el objetivo ahora es reforzar un plantel que se ha quedado con solo 20 profesionales, tras marcharse también Javi Galán y Carlos Martín, y en ello anda Mateu Alemany, que al mismo tiempo no pierde de vista la planificación de cara a la próxima temporada.

Los fichajes que busca el Atlético de Madrid

La prioridad es la llegada de un mediocentro, manejando nombres como el del barcelonista Marc Casadó o el estadounidense Weston McKennie, de la Juventus. Pero también se busca un atacante polivalente y ha irrumpido con fuerza la opción de Kang-in Lee, manteniendo en la recámara a Matías Fernández-Pardo. Junto a ellos, el tercer puesto que se pretende apuntalar es el lateral izquierdo, donde se ha quedado solo un Mateo Ruggeri que no acaba de convencer. Pero en el Metropolitano tienen claro que no ficharán por fichar. No se quieren parches y sí fichajes que de verdad eleven el nivel de la plantilla.

Así pues, puede que en dicha posición no haya movimientos hasta verano, apuntando bastante alto en este sentido. Según el diario As, el primero en la lista es Carlos Romero, una de las grandes revelaciones de LaLiga. A sus 24 años, se ha consolidado en la elite en las filas del sorprendente Espanyol, donde cumple su segunda temporada como cedido, y hay quien incluso apunta ya su nombre para la selección española.

Los números de Carlos Romero en el Espanyol

También el FC Barcelona ha puesto sus ojos en el de Torrent, que ha convencido a los técnicos rojiblancos tanto por su firmeza defensiva como por su capacidad ofensiva. Sus números hablan por sí solos: cuatro goles y dos asistencias en 19 partidos. En total, acumula 1.680 minutos en LaLiga, donde ha sido titular en todas las jornadas salvo en una, pues no pudo jugar por contrato frente al Villarreal, al que regresará una vez que finalice la presente campaña.

Ahí, obviamente, es donde radica la dificultad de la operación para un Atlético de Madrid que sabe que no será fácil sacarlo de La Cerámica. La salida de Pedraza a la Lazio le abre definitivamente un sitio en la plantilla del 'submarino' y todos entienden que será un 'refuerzo' de lujo para Marcelino, tras haber jugado ya ocho encuentros en la 23/24 con el primer equipo groguet, a cuya cantera llegó en edad juvenil procedente del Torre Levante.

El precio que pedirá el Villarreal por Carlos Romero

Tras renovar el pasado verano hasta 2029, el precio de la cláusula de rescisión de Carlos Romero se eleva a 45 millones de euros, y ella remitirá el Villarreal. Por ello, en el Metropolitano también se barajan al mismo tiempo otras alternativas para el lateral zurdo, como es el caso de Alejandro Grimaldo, cuya opción ha estado sobre la mesa de cara incluso a este mercado de enero, aunque el Bayer Leverkusen no lo dejará salir hasta el próximo verano, cuando enfile su último año de contrato.

Las alternativas del Atlético de Madrid para el lateral izquierdo

Junto al español, que está deseando regresar a España para estrenarse en LaLiga, también se contemplan opciones como las del uruguayo Mathías Olivera, ex del Getafe, aunque el Nottingham Forest amenaza con adelantarse para llevárselo del Nápoles; o el argelino Rayan Aït-Nouri, que podría abandonar un Manchester City en el que apenas está jugando pese a pagar casi 37 millones de euros por su traspaso el pasado verano.