Pol Lozano le manda un mensaje a Luis de la Fuente: "Carlos Romero debería estar en la Selección"

El centrocampista del Espanyol, figura clave para Manolo González, ha hablado de la proyección del lateral y sus opciones de entrar en una convocatoria con España, además de analizar el duelo del viernes ante el Girona en el RCDE Stadium

Pol Lozano está siendo uno de los jugadores fijos de Manolo González. El centrocampista viene de quedarse fuera del partido contra el Levante por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que llega descansado para el choque de este viernes frente al Girona en el RCDE Stadium. En este sentido, el jugador de 26 años ha querido analizar cómo llega el Espanyol, además de destacar una conversación con Javi Puado tras su dura lesión de rodilla. Por otra parte, el futbolista, con contrato hasta 2027, ha hablado de su posible renovación con el equipo perico.

Pol Lozano señala su conversación con Javi Puado

Pol Lozano ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar, entre otros temas el duro mazazo que se ha llevado el Espanyol, que viene de empatar contra el Levante, por la lesión de Javi Puado: "He hablado con él y está animado. Tiene ganas de recuperarse y, sobre todo, de poder ayudarnos cuando vuelva al máximo. Es nuestro capitán. Cada jugada, cada balón pensaremos en él. Le mandamos mucha fuerza y que se recupere bien. Lo estamos esperando aquí". Además, el centrocampista valoró el encuentro del próximo viernes ante el Girona: "Es mejor llegar como este año que no como el año pasado, seguramente. Nos toca, estamos en el buen camino y trabajaremos para que así sea, seguro. Vamos a seguir igual o más como hasta ahora. Nos lo vamos a dejar todo en el partido".

Por otro lado, Pol Lozano recordó la derrota de la pasada temporada por 4-1 en Montilivi y destaca los objetivos del Espanyol esta temporada, que se sitúa en la quinta posición de LaLiga EA Sports: "Fue un desastre, pero nos dio la fuerza necesaria para conseguir buenos resultados. Sabemos que ese día lo pasamos mal y tener en mente ese partido nos dará fuerza. El objetivo está claro desde el inicio de temporada, que es mantener la categoría. Lo que queremos es disfrutar del proceso y llegar lo más lejos posible. Todo el mundo quiere estar lo más arriba. Nosotros vamos a pelearlo".

Pol Lozano pide calidad antes que cantidad para el mercado de fichajes

Además, Pol Lozano ha hecho hincapié en el hecho de volver a la senda de la victoria, tras el empate frente al Levante y la derrota ante el Barcelona: "El día del Barça lo merecimos más, y el del Levante fue un despiste nuestro. El míster nos dice que tenemos que ganar. La mentalidad ganadora la tendremos, seguro". Sobre el mercado de fichajes, el centrocampista del Espanyol apuntó que "las incorporaciones que vengan tienen que venir para sumar. Estamos en un punto en el que no necesitamos ganar calidad, no cantidad".

Por último, Pol Lozano señaló su idea de ser entrenador en el futuro y el estado de su renovación, ya que acaba contrato en junio de 2027: "Me gustaría ser entrenador y me gusta ese rol. Urko, Edu… los mediocentros somos bastante inteligentes en lo que es el juego. He estado toda mi vida aquí y todavía queda medio año muy importante. Veremos dónde estamos y lo que quiere el club".