Carlos Romero, el regreso que marcará una nueva era en el Villarreal

El crecimiento de Carlos Romero, lateral del Villarreal cedido en el Espanyol hasta final de temporada, despeja el camino en la planificación amarilla tras la salida de Alfonso Pedraza, donde el actual defensa perico quiere seguir consagrando su prometedora carrera

El Villarreal ya empieza a dibujar el futuro de su banda izquierda y todas las líneas conducen a un nombre propio: Carlos Romero. El lateral de Torrent, cedido esta temporada en el RCD Espanyol, regresará el próximo verano a La Cerámica convertido en una de las grandes noticias deportivas para el club amarillo. Su vuelta coincide, además, con el final de la etapa de Alfonso Pedraza, que dirá adiós tras más de una década como groguet para iniciar una nueva aventura en la Lazio.

La decisión no es casual, más bien responde a una evolución natural dentro de la planificación deportiva. Con la salida de Pedraza, que llegó al Villarreal siendo un adolescente y se marcha como un futbolista contrastado, el club entiende que el relevo generacional está más que garantizado. Y lo está gracias al extraordinario rendimiento de Carlos Romero, que a sus 24 años ha dado un salto de calidad que le sitúa entre los mejores laterales izquierdos de LaLiga.

Un rendimiento que no admite debate

Los números de Romero esta temporada hablan por sí solos. 4 goles y 2 asistencias en 18 partidos de LaLiga le convierten en el defensa más goleador del fútbol español y en uno de los laterales más determinantes del panorama europeo. Solo nombres de primer nivel como Alejandro Grimaldo o Federico Dimarco superan sus registros ofensivos combinados de goles y asistencias en las grandes ligas.

Pero su impacto no se limita al área rival. Carlos Romero ha completado una metamorfosis defensiva que era, hasta hace no mucho, su principal margen de mejora. Hoy es un lateral completo, fiable atrás y decisivo arriba. Sus estadísticas lo reflejan: está entre los mejores de LaLiga en recuperaciones por partido y entradas realizadas, consolidando un perfil total que encaja a la perfección con las exigencias del fútbol moderno.

De promesa a certeza

Formado en la cantera del Villarreal desde los 15 años, Romero es uno de esos futbolistas que representan el valor del trabajo a largo plazo. El club siempre confió en su progresión, hasta el punto de renovarlo recientemente hasta 2029 y blindarlo con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros antes de cederlo de nuevo. La apuesta era clara: darle minutos, responsabilidad y contexto competitivo para que explotara. El resultado ha superado incluso las previsiones más optimistas.

En Cornellà-El Prat, el Espanyol ha sido el gran beneficiado inmediato de su crecimiento, pero en Vila-real observan el proceso con satisfacción. No habrá una tercera cesión. Salvo giro inesperado, Romero regresará para quedarse y asumir galones en un equipo que apunta a competir en Europa la próxima temporada.

El relevo natural de Pedraza

La salida de Alfonso Pedraza, que firmará por la Lazio como agente libre, deja un vacío simbólico y deportivo. Sin embargo, el Villarreal entiende que esa vacante ya tiene dueño. Con Sergi Cardona como alternativa consolidada y Carlos Romero como titular de presente y futuro, la posición de lateral izquierdo queda más que bien cubierta.

Romero no solo regresa para ocupar un puesto, sino para liderar una nueva etapa. Su madurez competitiva, su impacto en ambas áreas y su crecimiento constante lo sitúan incluso en el radar de la Selección española. El Villarreal, mientras tanto, se frota las manos.

El verano marcará el final de una etapa histórica con Pedraza y el inicio de otra ilusionante con Carlos Romero. Un regreso que no es una apuesta, más bien una certeza construida sobre rendimiento, constancia y fútbol de alto nivel.