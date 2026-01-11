El Villarreal se interesa en Mathys Tel, abierto a salir cedido del Tottenham

El club castellonense ha puesto sus ojos en el delantero del conjunto inglés, que logró un gol el pasado miércoles contra el Bournemouth y se encuentra en el radar, además, de equipos como la Roma o el Paris FC, de la Ligue 1

El Villarreal no quita el ojo del mercado de fichajes. El equipo de Marcelino, que viene de ganar al Alavés y Elche en este comienzo de 2026 en LaLiga EA Sports, sigue con el objetivo de fortalecer su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada. En este sentido, tras la llegada ya oficial de Thiago Fernández, la entidad castellonense ha puesto sus ojos en Mathys Tel, delantero de 20 años del Tottenham. Sin embargo, hay más clubes interesados en su llegada como son la Roma y el Paris FC, por lo que la competencia es real de cara a lograr la incorporación del futbolista.

El Villarreal, atento a la figura de Mathys Tel

El Villarreal, que ayer ganó al Alavés en La Cerámica, sigue muy de cerca a Mathys Tel, tal y como ha informado el periodista Fabrice Hawkins. La misma fuente ha explicado que otros equipos como la Roma, diferentes clubes de la Ligue 1 como el Paris FC también están interesados en su fichaje, aunque sería en calidad de cedido. En este sentido, el delantero de 20 años, según la misma información, ha detallado que quiere más minutos y está a abierto a una cesión, por lo que podría decidir y firmar por el conjunto de Marcelino, que sería su primera experiencia en LaLiga EA Sports tras su etapa en el Stade Rennais y Bayern de Múnich. Por otro lado, cabe destacar que el internacional con Francia tiene un contrato firmado con el Tottenham hasta junio de 2031, ya que llegó a un acuerdo de seis años tras ser oficialmente jugador en propiedad desde el pasado verano.

No obstante, la falta de protagonismo está siendo clave, ya que tan solo ha participado en 14 encuentros de la Premier League, 1 de la FA Cup y 1 de la UEFA Champions League, haciendo tres goles en total entre las tres competiciones. Por ello, Mathys Tel podría llegar a un equipo que viene lanzado esta temporada en LaLiga EA Sports, donde se mantiene en la tercera posición una jornada más del campeonato doméstico. Además, el Villarreal es el tercer equipo más goleador del torneo, con 37 tantos, tan solo por detrás del Real Madrid, que lleva 41, y el Barcelona, con 53. De esta manera, tan solo le queda cerca el Atlético de Madrid con 34 y Betis con 31.

Mathys Tel, internacional sub-21 con Francia

Además, Mathys Tel también es internacional sub-21 con Francia, donde ya ha logrado ser parte de la clasificación a la Eurocopa de 2027, donde ha disputado cuatro partidos y ha logrado tres goles. Sin embargo, su corta trayectoria le ha colocado en los grandes equipos de Europa, con aspiraciones de que pueda llegar a LaLiga EA Sports, en el caso de que el Villarreal de un paso firme en la operación y lance una oferta para la llegada del futbolista. En cualquier caso, queda esperar próximos movimientos, si los hay, de un equipo que fue eliminado de la Copa del Rey, ante el Racing y se quedó sin opciones de poder continuar en la UEFA Champions League tras perder en la fase de liga ante el Copenhague, Borussia Dortmund, Pafos, Manchester City y empatar contra la Juventus.