La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 19 de LaLiga EA Sports

La pelea del Villarreal por disputarle LaLiga a FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, protagonista de la lupa de esta atípica jornada por la disputa de la Supercopa de España

A falta del partido entre el Sevilla FC y el Celta de Vigo que se disputa este lunes 12 de enero, y en una jornada atípica marcada por la disputa de la Supercopa de España, ponemos la lupa de ESTADIO Deportivo de la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Villarreal CF.

El conjunto que entrena Marcelino García Toral es aspirante al título de liga junto al FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Desde hace más de veinte años, ningún otro equipo que no sea uno de esos tres ha ganado el campeonato doméstico, pero el 'submarino amarillo' está dispuesto a que eso cambie este curso, al menos a intentarlo. El conjunto castellonense está a cuatro puntos del segundo puesto que ocupa el club blanco y a ocho del líder que tiene el Barça, sacándole además tres puntos de ventaja al cuarto clasificado, puesto que tiene el Atlético de Madrid. Todo ello con un partido menos que debe jugar ante el Levante.

La aspiración es "seguir progresando", decía el entrenador asturiano a los medios. "Tenemos que seguir soñando, pero para soñar hay que mejorar. En una vuelta sólo hemos perdido tres partidos…", prosiguió Marcelino.

Su "extraordinaria" primera vuelta, tal y como el propio Marcelino resaltó, es de 41 puntos de 54 posibles, porque todavía le queda el mencionado partido pendiente ante el Levante. Ha ganado 13 de sus partidos y ha perdido tan solo tres, aunque para sus aspiraciones por el título los tres fueron contra rivales directos. 2-0 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el 3-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu y el 0-2 contra el Barcelona en el Estadio de la Cerámica. También se dejó puntos ante el Betis en la Cerámica (2-2) y el Celta en Balaídos (1-1), siendo su peor racha del curso encadenar dos jornadas seguidas sin ganar.

Eliminado de la Copa del Rey y de la Champions, donde su rendimiento ha sido bastante pobre, el torneo de la regularidad está siendo la competición donde más cómodo se siente.

EL DESCENSO TAMBIÉN ESTÁ MUY IGUALADO

A la espera del Sevilla contra el Celta, el partido que cierra este lunes la primera vuelta del campeonato a falta del Levante-Villarreal aplazado, la permanencia también está condensada y en ebullición: entre el décimo, el Rayo Vallecano tras su victoria de este domingo contra el Mallorca (2-1), y el decimoctavo, el Valencia, hay tan solo cinco puntos de distancia con toda la segunda vuelta por jugar.