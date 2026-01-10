Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Villarreal y Girona

La jornada 19 del sábado en el campeonato doméstico ha puesto punto final con cuatro partidos que han tenido de todo y que han terminado en dos victorias y dos empates, terminando mejor el equipo de Marcelino y el de Míchel

LaLiga EA Sports cierra un nuevo sábado con diferentes encuentros que han tenido de todo, incluso una tarjeta roja en un Girona - Osasuna en el que ha terminado saliendo vencedor el equipo de Míchel. Además, el Real Oviedo ha empatado contra el Real Betis, en su visita al Carlos Tartiere, con goles de Ilyas Chaira y Giovani Lo Celso. Por otro lado, el Villarreal ha logrado los tres puntos en el recibimiento del Alavés en La Cerámica y el Valencia no ha podido pasar del 1-1, conseguido en el final con el tanto de Pepelu, frente al Elche en Mestalla.

Ilyas Chaira y Lo Celso marcan pero no satisfacen a Oviedo y Betis

El Real Oviedo volvió a empatar por tercer partido consecutivo en LaLiga EA Sports. El conjunto de Guillermo Almada no pudo pasar del 1-1 frente a los de Manuel Pellegrini, que lograron el gol de Lo Celso en el minuto 83. Además, el equipo local en el día de hoy recibió la mala noticia de la tarjeta amarilla de David Carmo, que le dejará fuera de la convocatoria para el partido de la próxima jornada ante Osasuna en El Sadar. De esta manera, los asturianos se mantienen en la última posición de la tabla del campeonato doméstico con 13 puntos, igualado con el Levante, que tiene dos encuentros menos.

El Villarreal se mantiene en la pelea por los puestos de UEFA Champions League

El Villarreal consiguió derrotar al Alavés en su visita a La Cerámica. Tras una primera parte donde no hubo goles, pero sí tarjetas amarillas, a Jonny Otto y Aleña, el conjunto de Marcelino cambió por completo y anotó tres tantos en treinta minutos, obras de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze. El equipo castellonense, pese al 3-1 final de Toni Martínez, se llevaron los tres puntos y derrotaron a los de Coudet, que venían de empatar por su parte en Mendizorroza contra el Real Oviedo. Por ello, el submarino amarillo se posiciona tercero con 41 puntos y los babazorros decimosextos con 19 puntos, a tan solo dos del descenso, que lo marca el Valencia.

El Girona respira en el comienzo de 2026 gracias a un gran Vanat

El Girona volvió a vencer en este 2026 y ya suma dos triunfos tras la victoria conseguida la semana pasada ante el Mallorca en Son Moix. Los de Míchel supieron defender el gol de Vanat en la primera parte y llevarse los tres puntos frente al conjunto de Alessio Lisci, que lamentó el número de oportunidades que falló Osasuna durante todo el partido, además de la mala suerte que tuvieron como en el disparo de Rubén García al larguero. Además, Lass se fue expulsado tras una acción con Aimar Oroz que acabó en una tangana entre los dos equipos y sus respectivos banquillos. De esta manera, el conjunto catalán, a falta de que acabe la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se posiciona duodécimo con 21 puntos y los navarros decimocuartos con 19 puntos.

El Valencia sigue sin levantar la cabeza en LaLiga EA Sports

El Valencia sigue en problemas tras el empate cosechado ante el Elche en Mestalla. Los de Carlos Corberán pudieron conseguir un punto tras el gol anotado de penalti por Pepelu en el minuto 87, ya que antes, en el 75', se había adelantado el equipo de Eder Sarabia gracias al tanto de Diangana. Además, Correia tuvo que retirarse lesionado en el 17', por lo que entró Foulquier en su lugar. Tras ello, el conjunto che queda situado en la decimo octava posición con 17 puntos y el club alicantino noveno con 23 puntos.