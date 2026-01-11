Moleiro se confirma como una de las grandes incorporaciones del Villarreal esta temporada

El centrocampista del Villarreal se está consolidando en el once de Marcelino y respondiendo de la mejor manera en cuanto a goles y asistencias, ya que lleva ocho y tres, respectivamente esta temporada

El Villarreal volvió a salir victorioso en el enfrentamiento de ayer ante el Alavés en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino derrotaron al conjunto de Coudet con goles de Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze. Además, buena culpa de ello la tuvo el exjugador de Las Palmas, que fue decisivo para que el conjunto castellonense celebrase una nueva victoria en 2026. En este sentido, el centrocampista ha logrado ocho goles y tres asistencias en lo que llevamos de campeonato.

Moleiro sueña con la llamada de Luis de la Fuente

Moleiro valoró al victoria al Alavés en el día de ayer, al igual que Marcelino, pronunciándose sobre la posible convocatoria del centrocampista con la selección española. En este sentido, el jugador del Villarreal apuntó que "obviamente pero es algo que no pienso ahora. Me lo han preguntado bastante y yo encantado porque eso significa que se están haciendo las cosas bien. Es algo que no veo tampoco muy cerca. Hay muy buena Selección y si algún día hay algún hueco para mí, yo encantado. No nos ponemos techo, al final estamos muy contentos por cómo estamos jugando y queremos seguir a por más. No nos podemos conformar con esto, porque pienso que tenemos equipo para para mucho más y para estar ahí arriba. Estoy muy contento en lo individual. No pensaba en superar los seis goles del año pasado y ya llevo ocho".

Además, Moleiro, una de las llaves de la gran primera vuelta que ha firmado el Villarreal, valoró el cambio: "Ha cambiado un poco la mentalidad y he pasado a ser más efectivo en vez de tener un juego más vistoso. Creo que podemos ir por más, al final se nos han escapado puntos que yo creo que podían haber sido evitables. Debemos exigirnos un poco más y la clave para estar arriba es exigirnos más en esos partidos que se nos han escapado puntos ante los de arriba. Debemos exigirnos en la segunda vuelta y conseguir entrar en Champions, que es el objetivo".

Los datos de Moleiro en su primera temporada en el Villarreal

Moleiro llegó en el pasado mercado de fichajes al Villarreal, firmando un contrato hasta junio de 2030. De esta manera, el jugador de 22 años se estrenó viendo puerta contra el Athletic Club en La Cerámica, en el encuentro que terminó con 1-0 a favor de los de Marcelino. Además, fue uno de los protagonistas del choque ante el Betis ya que logró un tanto y una asistencia. Tras ello, el centrocampista ha conseguido hacer un gol y otra asistencia frente al Rayo Vallecano, dos tantos ante la Real Sociedad y uno al Elche y otro al Alavés, viendo puerta en las dos primeras jornadas de 2026. Por ello, el futbolista lleva logrado ocho goles y tres asistencias. De esta manera, el sueño de la selección española continúa en la cabeza del canario, que podría ser llamado por Luis de la Fuente para la convocatoria de marzo, para disputar la Finalíssima, pese a la dura competencia que tiene en 'La Roja' en esa demarcación.