El guiño de Baena a Grimaldo que ilusiona con su fichaje por el Atlético de Madrid

El centrocampista colchonero dejó caer en redes que quizás el lateral zurdo forme parte de sus mejores momentos del año en 2026, lo que ha hecho que muchos aficionados rojiblancos se ilusionen con su posible llegada

El Atlético de Madrid prevé un mercado de enero tranquilo. Sin tiempo que perder, ya ha concretado el traspaso de Javi Galán a Osasuna, mientras que son varios los conjuntos de Primera interesados en Carlos Martín, el próximo que debe hacer las maletas. Pero en realidad, el club rojiblanco ya intentó dar salida a ambos jugadores en verano y desde entonces apenas han contado para Diego Simeone. Por ello, el técnico argentino no considera obligatorio el fichaje de un reemplazo.

Eso no es obstáculo, no obstante, para que Mateu Alemany esté muy pendiente del mercado, con la posición de lateral izquierdo muy bien subrayada. Si no es ahora, en verano se da por hecho que la dirección deportiva colchonera se lanzará a por el fichaje de un zaguero para el flanco zurdo, pues dicho puesto se encuentra realmente cogido con alfileres.

Ruggeri no acaba de convencer

Tras la venta de Javi Galán, Simeone se ha quedado con Matteo Ruggeri como único jugador específico en dicha demarcación. El italiano fue el elegido para reforzarla el pasado verano y para ello se abonaron 17 millones de euros al Atalanta. Pero lo cierto es que no ha logrado convencer del todo al 'Cholo', que en muchos partidos ha optado por reubicar a Hancko. En total, entre LaLiga y la Champions, el lateral transalpino suma 17 encuentros y 1.094 minutos de juego, sin haber logrado asentarse en el once.

Una conversación llamativa en redes sociales

En medio de todo ello, los aficionados colchoneros se han ilusionado tras el guiño de Alejandro Grimaldo a Álex Baena en redes sociales. El actual centrocampista del Atlético de Madrid publicó un repaso de su año en imágenes, como su llegada al Metropolitano, el adiós del Villarreal, la recuperación de la apendicitis que sufrió o los goles anotados con la selección española. Un balance ante el que su compañero en la 'Roja' respondió: "No me gusta no estar en tu 2025!". Pero lo que desató todo tipo de comentarios entre los seguidores rojiblancos fue a su vez el mensaje del propio Baena: "En 2026...".

Mantuvo "conversaciones" con el Atlético de Madrid

Cabe recordar en este sentido que el actual lateral zurdo del Bayer Leverkusen ya estuvo en la agenda del Atlético. Él mismo reconocía meses atrás haber mantenido "conversaciones" con el club del Metropolitano, si bien finalmente no se avanzó en las mismas, admitiendo también tanto el interés del FC Barcelona como la posibilidad que tuvo de arribar al Real Madrid de la mano de Xabi Alonso.

El precio de su posible salida del Bayer Leverkusen

Con contrato en vigor hasta 2027, y aunque también es seguido por el Bayern Múnich, el deseo del internacional es el de regresar el próximo verano a España, de donde salió sin haber jugado siquiera en LaLiga para firmar por el Benfica. A sus 30 años, su valor de mercado alcanza los 24 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, pero se estima que podría salir por menos (entre 15 y 20) a final de temporada. Diferente sería el escenario ahora en enero, pues el club alemán no piensa desprenderse de un jugador clave en sus esquemas por menos de 25 millones.