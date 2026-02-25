Gerard Martín habla sobre la vuelta contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey: "Si hay un equipo capaz de hacerlo, somos nosotros"

El defensa azulgrana ha sido sincero a la hora de pronunciarse sobre el milagro que tienen que hacer si quieren estar en la final de la Copa del Rey

El defensa del Barcelona Gerard Martín ha asegurado este miércoles que el conjunto azulgrana cree en la remontada en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, el próximo martes en el Spotify Camp Nou, pese al 4-0 adverso de la ida.

"Estamos convencidos de que podemos remontar y saldremos en casa con esa mentalidad, decididos a darle la vuelta. De hecho, el año pasado ya logramos varias remontadas y siempre lo he dicho: si hay un equipo capaz de hacerlo, somos nosotros", ha subrayado el zaguero catalán.

El lateral izquierdo, reconvertido a central esta temporada, se suma así al mensaje de confianza instalado en el vestuario azulgrana, en la misma línea que expresó este miércoles Raphael Dias 'Raphinha' en una entrevista concedida al canal oficial del FC Barcelona en YouTube, donde aseguró que el equipo se ve capaz de revertir la eliminatoria.

Martín, que este jueves cumplirá 24 años, ha apadrinado en Sant Andreu de la Barca, su localidad natal y donde dio sus primeros pasos como futbolista, una nueva 'Cruyff Court', una cancha de dimensiones reducidas destinada a que niños y jóvenes puedan practicar deporte de forma gratuita y fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo.

Impulsados por la Fundación Cruyff, estos espacios responden a la filosofía que defendía Johan Cruyff, "Cada niño debería tener un lugar donde jugar", una iniciativa que el defensa azulgrana ha agradecido especialmente que lleve su nombre.

En clave deportiva, el jugador también se ha referido al tramo decisivo del curso, con el equipo vivo en todas las competiciones y líder en LaLiga. "Como siempre, afrontamos cada partido para ganarlo, y eso implica intentar ganar todos los títulos", ha afirmado.

Sobre la polémica arbitral tras el reconocimiento del Comité Técnico de Árbitros de que el VAR se equivocó al no señalar falta sobre Jules Koundé en la jugada que desembocó en el 2-1 del Girona de la jornada 24, Martín ha admitido que "siempre va a haber errores" y que aquel día la acción fue "clara", aunque ha querido restarle trascendencia.

"Cuando hay errores siempre un equipo sale perjudicado y otro beneficiado, pero estos errores son parte del fútbol. Ese día te da rabia, pero yo personalmente salí más cabreado por cómo jugamos nosotros que por eso", ha explicado.

Finalmente, en cuanto a su futuro, el futbolista catalán ha asegurado que no ha recibido ningún acercamiento formal ni interés directo de otros clubes y que se siente "cómodo" en el Barcelona. "Es donde quiero estar y estoy contento", ha zanjado.