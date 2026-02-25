Mouriño, con el foco en el Camp Nou: "Tenemos que dar ese paso de ganarle a uno de los que están arriba"

El defensa del Villarreal ha valorado el encuentro de este sábado frente al Barcelona, la eliminación de Champions League y su adaptación al equipo de Marcelino García Toral, donde está partiendo desde el lateral derecho

Mouriño ha caido de pie en el Villarreal. El jugador de 24 años está siendo indiscutible, jugándolo todo con Marcelino, siempre que los problemas musculares le han respetado. En este sentido, el ex del Alavés ha querido repasar sus primeros meses en el submarino amarillo, que se enfrentará el próximo sábado al Barcelona en el Camp Nou, duelo entre dos equipos que se encuentran en la zona alta de LaLiga EA Sports. Por otro lado, el uruguayo ha hablado de su adaptación al lateral y la eliminación en Champions League en la fase de liga.

Mouriño, sobre el momento del Villarreal en LaLiga EA Sports

En este sentido, Mouriño ha comparecido en el día de hoy ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del Villarreal. Por un lado, el uruguayo ha habado del momento de forma de su equipo, que se verá las caras con el Barcelona este sábado: "Creo que el otro día hicimos un buen primer tiempo, creo que demostramos un buen nivel, nos acercamos al Villarreal que todos queremos ver. Pero vamos a ver si podemos conseguir esa tercera victoria y acercarnos un poco más al Barcelona". Además, el jugador habló de los problemas musculares que ha tenido esta temporada: "La verdad que me llevó un poco de tiempo, por momentos estaba bien, pero quizás entrenaba, jugaba un partido y volvía a recaer un poco. Entonces eso la verdad que me hizo bajar un poco mi nivel, creo que este último tiempo no me había encontrado bien, pero bueno, ahora creo que ya estoy bien. En el partido del otro día contra Valencia creo que volví a demostrar lo que puedo dar, así que nada, contento por eso y espero seguir así".

De esta manera, Mouriño valoró el importante encuentro de este sábado ante el Barcelona: "Obviamente es un partido difícil, yo creo que todos los partidos que jugaron de local los han ganado. Vamos a ver si podemos cortar esa racha, pero creo que tenemos que salir a jugar de igual a igual. Tenemos jugadores para eso, somos muy buenos contragolpeando y ellos también juegan adelantado. Se notó en la primera vuelta que tuvimos bastantes chances. Ante esos equipos las tienes que aprovechar porque si no después se te complica el partido, pero tenemos nuestras armas y si los delanteros están bien podemos hacer un muy buen partido, y después defensivamente también tenemos que estar bien".

Mouriño habla de su adaptación al lateral derecho

Además, Mouriño analizó la dificultad de ganarle a los equipos que están arriba en la tabla de LaLiga: "Creo que lo dije después del partido, contra los equipos de arriba nos ha costado. Hemos tenido nuestro juego y por momentos hicimos buenos partidos, pero si no ganas la cara es otra. Tenemos que dar ese paso de ganarle a uno de los que están arriba para decir que estamos presentes y que vamos a seguir peleando. Todos sabemos que tenemos que dar ese paso grande. Tenemos jugadores y plantilla para ganar esos partidos, pero tenemos que demostrarlo en el campo". Sobre jugar en el lateral derecho, el defensa del Villarreal explicó que uno está acostumbrado a jugar de central y al lateral tienes que defender al extremo. Con el paso del tiempo me voy sintiendo más cómodo, hoy ya estoy adaptado a esa posición, pero mientras el equipo me necesite ahí voy a estar. Y si mañana me necesita de central, también".

Por último, Mouriño confesó cuáles son los objetivos de aquí a final de temporada y cómo vivieron la eliminación ne Copa de Europa: "Sí, el objetivo está claro: clasificarnos nuevamente a Champions. Cuanto más te alejes del quinto mejor, pero también hay que mirar para arriba. Tenemos que intentar acercarnos al Barça y seguir peleando partido a partido. La verdad es que no hacemos números. Los partidos en casa somos fuertes y tenemos que seguir siéndolo. También hay que sumar fuera porque si los demás ganan todo se complica. Hay que ganar todo lo que se pueda. Competimos bien, pero no se daban los resultados. Después de quedar fuera el equipo se cayó un poco, pero cuando asumimos que ya no estaba la Champions nos enfocamos más en la liga. Fue complicado y el equipo lo sintió".