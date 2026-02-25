El lado más personal de Raphinha: su primer recuerdo del Barça, alguien "muy especial" en el vestuario y su ilusión esta temporada

El futbolista brasileño del Barcelona, que se ha sometido un test de los aficionados en el canal de Youtube, ha respondido a preguntas relacionadas sobre la plantilla de Hansi Flick y la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

Raphinha ya ha vuelto a estar disponible para Hansi Flick tras casi dos semanas de baja. El futbolista brasileño se perdió los encuentros contra el Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid, donde el Barcelona cayó duramente derrotado. Tras ello, el jugador de 29 años volvió directamente a la titularidad ante el Girona y Levante. De esta manera, el ex del Leeds United se ha sometido a una serie de preguntas que le han hecho aficionados del equipo culé, donde ha hablado de su lado más personal, como su primer recuerdo del club o su mejor amigo en el vestuario.

Raphinha y el "privilegio" de llegar el brazalete de capitán del Barça

En este sentido, Raphinha ha comenzado hablando del sentimiento con el aficionado del Barcelona y el hecho de llevar el brazalete de capitán en su cuarta temporada de azulgrana: "Siento el cariño de la gente, es muy especial, lo noto desde que llegué. Para mí es un orgullo. Llevar el brazalete es muy emocionante. Desde que llegué al club intenté ayudar de la mejor manera. Pocos jugadores han sido capitanes en la historia del Barça y eso es un privilegio". Por otro lado, el futbolista brasileño valoró la vuelta de semifinales de Copa del Rey, que tendrá lugar el próximo tres de marzo a las 21:00 horas: "Estamos confiados en hacer un buen partido ante el Atlético, hay que empezar por ahí, porque si no lo haces, estás lejos de la remontada. Si hay un equipo que pueda remontar somos nosotros, siempre respetando al rival, será difícil, pero lo intentaremos".

Además, Raphinha comentó el ambiente en el vestuario del Barcelona, dejando claro "Este vestuario es muy lindo, la gente se quiere. Somos como una familia. Estamos más tiempo aquí que con nuestras familias. Hay amistad verdadera. Tantos éxitos es fruto de eso también. Veo algo muy bonito, que todos intentamos estar juntos, cada uno tiene sus amistades más próximas, pero nadie excluye a nadie: veteranos hablamos con jóvenes, extranjeros con los de la casa...Siempre digo que Araujo es una persona muy especial para mí desde que llegué. También Ansu Fati. Me ofrecieron ayuda dentro y fuera del club. Se acercaron muchísimo a mí para integrarme. Estoy muy agradecido a ellos. Pero hubo más: Gerard Piqué, Jordi Alba, 'Busi', Sergi Roberto... los que salieron del club".

Raphinha, sobre la compración con brasileños históricos del Barça

Raphinha contestó a la referencia de un aficionado que le calificó como la 'Quinta R', tras Romario, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho: "Son referentes, ídolos como brasileños y como barcelonista. Pero cada uno ha hecho su historia de una forma diferente, con sus características, y yo busco mi camino, mi historia de la forma más bonita que pueda. Estar en este club tiene que ver con ellos, me abrieron las puertas a mí y a otros compatriotas. Mi primer recuerdo del Barça antes de venir fueron los momentos de Ronaldinho, es cuando comencé a ver los partidos del Barça".

Por último, Raphinha respondió a la pregunta del mejor momento vistiendo la camiseta del Barcelona: "Me quedo cuando ganamos títulos y celebramos con la afición. El trofeo más difícil es la Liga, competiciones de toda la temporada, hay que estar fino en todos los partidos, te pueden ganar por un punto pese a estar nueves meses bien... Y el que me hace más ilusión es la Champions. Y las lesiones son los momentos más complicados, no sabes por qué te está pasando... Ahora me estoy encontrando muy bien, estoy buscando mi mejor versión física, que siempre cuesta un poco tras una lesión".