Lewandowski echa balones fuera sobre su futuro y hace balance de su etapa en el Barcelona: "Lo habría aceptado a ciegas"

El delantero del Barcelona, que acaba contrato a final de temporada, sigue manteniendo la duda sobre qué decisión tomará de cara a sus próximos retos profesionales, lo que provoca que la direccción deportiva mire al mercado de fichajes en busca de posibles sustitutos

Lewandowski puede estar ante sus últimos meses como jugador del Barcelona. El delantero polaco acaba contrato a final de temporada y todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, lo que crea incertidumbre en la dirección deportiva azulgrana. En este sentido, el jugador ha explicado cómo está viviendo esta temporada con Hansi Flick, donde cuenta con la competencia de Ferran Torres en al delantera. Además, el ex del Bayern de Munich ha recordado sus años en el equipo culé y, entre otros momentos, la eliminación de la pasada temporada en Champions League contra el Inter de Milán.

Lewandowski explica cómo vive la competencia con Ferran Torres

De esta manera, Lewandowski ha ofrecido una entrevista a Pilka Nozna, donde ha hablado, en primer lugar del encuentro de la anterior temporada ante el Inter de Milán, donde le hubiese gustado tener más protagonismo: "Surgieron precisamente en los momentos en los que sentía que podía dar aún más al equipo. Verlo todo desde el banquillo fue probablemente lo más difícil, me dolió aún más. Sentía que el equipo estaba muy cerca de la final, pero no podía ayudar como quería. Por otro lado, el delantero del Barcelona explicó cómo vive la competencia con Ferran Torres: "En realidad, no hay tantas sesiones de entrenamiento entre partidos para que todo se decida allí. No diría que es una competencia directa en el entrenamiento. El entrenador Hansi Flick tiene su propia visión y concepto, se adhiere a un plan específico. Con tantos partidos, la rotación en la posición de delantero es natural, y creo que Ferran y yo podemos beneficiarnos en la situación actual".

En este sentido, Lewandowski siguió explicando que "todos los jugadores quieren jugar tanto como sea posible porque el ritmo de partido es crucial. Por otro, la situación actual me da más frescura y energía, tanto física como mentalmente. Cuando juegas 90 minutos cada tres días, toda tu vida gira en torno a la recuperación. Ahora el equilibrio es un poco mejor. Estoy cansado, pero no estoy agotado. Y esa es la diferencia fundamental". Por ello, el delantero de 37 años confesó cómo se siente físicamente: "Mucha gente ve mi juego principalmente a través del prisma de la edad, pero a menudo es una perspectiva engañosa. No siento que me esté quedando atrás respecto a los jugadores más jóvenes, ni física ni futbolísticamente. Sé que si tuviera que volver al ritmo de jugar 90 minutos cada tres días, estaría preparado".

Lewandowski, sobre su futuro y el momento de Pedri y Lamine Yamal

Por otra parte, Lewandowski valoró el momento de Pedri: "Es un jugador extraordinario. Tiene un potencial enorme, técnicamente es fantástico y la manera en que mueve el balón y ve el juego es impresionante". Sobre Lamine Yamal comentó que "las fluctuaciones de forma son completamente naturales para un jugador tan joven. Aporta mucha energía positiva al equipo y marca la diferencia".

Además, Lewandowski quiso mantener la duda en torno a su futuro: "Definitivamente, todavía no es el momento de tomar decisiones". El delantero del Barcelona no quiso anticipar lo que ocurrirá en esta edición de la Champions League: "No tengo ni idea de qué pasará con la Liga de Campeones. Ganarla está tan lejos que no tiene sentido preguntarse qué pasa si…Culminar nuestra carrera de club con una segunda victoria en la Liga de Campeones con un segundo club sería fantástico". Por último, el polaco recordó su etapa hasta ahora vestido de azulgrana: "Si alguien me hubiera dicho que marcaría tantos goles y ganaría tantos trofeos como lo hice, lo habría aceptado a ciegas".