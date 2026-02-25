Joan Laporta, favorito para repetir como presidente del Barcelona

Joan Laporta, Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana encaran las elecciones del FC Barcelona del 15 de marzo con el expresidente destacado en intención de voto según el último sondeo realizado entre los socios en el Spotify Camp Nou y el Estadi Johan Cruyff

A menos de tres semanas para que los socios del Barcelona elijan presidente hasta 2031, Joan Laporta parte como claro favorito. Así lo refleja una encuesta encargada por Mundo Deportivo a Estudi Press, elaborada sobre 300 socios consultados en las inmediaciones del Spotify Camp Nou y el Estadi Johan Cruyff antes y después de los partidos Barça Atlètic - Alcoyano y Barcelona - Levante.

El sondeo otorga a Laporta el 58,66% de intención de voto, muy por delante de sus rivales. Víctor Font obtendría el 20,33%, mientras que Marc Ciria alcanzaría el 7,33% y Xavi Vilajoana se situaría en el 1,33%. Un 12,33% de encuestados se declara indeciso.

Un liderazgo reforzado respecto a 2021

El dato más significativo es que Laporta mejoraría incluso el 54,28% que logró en las urnas en 2021. La oposición, fragmentada, no alcanza de momento una suma suficiente para inquietar su posición, ni siquiera contando con la totalidad de los indecisos.

La encuesta, realizada los días 21 y 22 de febrero con un margen de error del 5,5% y un nivel de confianza del 95,5%, se llevó a cabo antes de conocerse la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo y cobro de comisiones indebidas. Está por ver si ese elemento altera la tendencia.

Laporta ya reaccionó públicamente calificando las acusaciones de “calumnias” y asegurando que confía en que no prosperen judicialmente.

El discurso económico y la defensa del modelo

En su reciente intervención en 'Cafè d’Idees', Laporta volvió a situar la recuperación económica en el centro de su relato. Defendió que su gestión permitió “salvar al Barça” tras una etapa que definió como de “ruina económica”, subrayando la reestructuración de deuda y las decisiones estratégicas adoptadas.

En clave electoral, quiso marcar distancia con promesas de mercado. “Hablar de fichajes es una proclama electoralista sin contenido, es un brindis al sol”, afirmó, insistiendo en que cualquier ajuste deportivo debe abordarse desde la dirección deportiva y en el momento adecuado.

El respaldo público de Hansi Flick y Deco durante la presentación de su libro reforzó su imagen de continuidad institucional. “Flick está contento entrenando al Barça, pero ha dicho que está más cómodo si sigo yo”, explicó el candidato, destacando la sintonía con el entrenador alemán.

Movimientos en la sombra y gestión interina

Aunque oficialmente no ejerce como presidente hasta el 1 de julio, Laporta mantiene influencia en la planificación. Rafa Yuste actúa como presidente en funciones, pero el expresidente sigue participando en decisiones estratégicas y contactos relevantes.

En el entorno azulgrana se habla ya de conversaciones para asegurar la continuidad de Marcus Rashford y de movimientos en la sección de baloncesto, donde han surgido nombres como Timothé Luwawu-Cabarrot y Sylvain Francisco como posibles refuerzos.

Laporta insiste en que no se deben convertir los fichajes en herramienta electoral, pero el entorno interpreta que la planificación ya está en marcha.

Una campaña que entra en fase decisiva

Con el 15 de marzo en el horizonte, el escenario parece favorable al expresidente. La oposición necesita movilizar indecisos y concentrar voto si quiere alterar la tendencia actual.

Laporta, mientras tanto, sostiene un mensaje de estabilidad económica, continuidad deportiva y defensa del modelo de club propiedad de los socios. Si la encuesta se traduce en votos, el Barça apostará por la continuidad hasta 2031.