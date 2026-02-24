Joan Laporta defiende su gestión, responde a sus detractores y reivindica a Messi y Flick: "Salvamos al Barça trabajando"

Joan Laporta, expresidente y candidato a la reelección del FC Barcelona, repasó la situación económica del club, el estado de la deuda, el proyecto del Camp Nou, su relación con Leo Messi, la confianza en Hansi Flick y la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional

El Barcelona vuelve a situarse en el centro del debate institucional en plena carrera electoral. Joan Laporta, expresidente y candidato a la reelección, utilizó su intervención en el programa ‘Cafè d’Idees’ de 2Cat para defender la gestión económica de su mandato, abordar la situación judicial derivada de la denuncia presentada por un socio ante la Audiencia Nacional y proyectar el futuro deportivo bajo la dirección de Hansi Flick.

Deuda, reestructuración y relato de salvación

Laporta insistió en que el club atravesaba una situación límite cuando asumió el cargo. Según explicó, el Barça estaba “intervenido” y en un escenario de “ruina económica”, lo que obligó a adoptar decisiones de alto impacto financiero y político. Subrayó que la deuda bancaria ronda actualmente los seiscientos millones de euros y recordó que la temporada pasada se redujo en aproximadamente noventa millones.

El dirigente defendió la estrategia de reestructuración mediante acuerdos como el alcanzado con Sixth Street y la refinanciación con Goldman Sachs, argumentando que permitieron evitar la firma del acuerdo con CVC y ganar margen de maniobra para sostener la competitividad deportiva. En su relato, esas decisiones no fueron cómodas, pero sí necesarias para garantizar la viabilidad del club y preservar su modelo de propiedad.

El Spotify Camp Nou y la licencia 1C

En relación con el Spotify Camp Nou, Laporta detalló el calendario previsto de ejecución. Confía en obtener la licencia 1C para activar plenamente la grada del Gol Nord y la zona de animación, mientras que el tercer anillo debería completarse entre finales de 2026 y principios de 2027, con la cubierta prevista para finales de ese año.

El candidato defendió que la apertura de nuevas zonas del estadio beneficiaría al club y no a una candidatura concreta. Reconoció, no obstante, que en una obra de esta magnitud pueden surgir imponderables técnicos y administrativos.

Messi, homenaje y estatua

La relación con Lionel Messi volvió a ocupar espacio relevante. Laporta reiteró que el argentino merece un homenaje y una estatua junto a figuras históricas como Johan Cruyff.

Reconoció que la salida de Messi estuvo condicionada por una situación económica extrema y admitió que la relación personal atravesó momentos de tensión. No obstante, insistió en que el club intentó su continuidad en 2023 antes de que el futbolista optara por el Inter de Miami.

Flick, liderazgo y estabilidad deportiva

Laporta defendió con firmeza el proyecto deportivo liderado por Flick y el director deportivo Deco. Considera que el entrenador alemán aporta intensidad competitiva y conexión con el entorno, y aseguró que el técnico se siente cómodo con el actual modelo institucional.

Reivindicó la calidad del vestuario y destacó el peso específico de jugadores como Robert Lewandowski y el crecimiento de jóvenes como Lamine Yamal, al que pidió proteger por su edad y proyección.

Denuncia judicial y clima electoral

Sobre la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, actualmente en manos del juez Santiago Pedraz, Laporta la calificó de maniobra electoral basada en falsedades. Aseguró confiar en la justicia y defendió la transparencia de las operaciones económicas cuestionadas, incluyendo el acuerdo con Nike y la comisión de Darren Dein.

En su intervención, el candidato apeló a una campaña centrada en propuestas y no en descalificaciones. Su mensaje final fue claro: continuidad institucional, estabilidad deportiva y consolidación económica como ejes de un nuevo mandato.

En plena recta electoral, Laporta sitúa el debate en la gestión pasada y en la promesa de estabilidad futura. El socio tendrá la última palabra.