El plan del Barcelona para lograr el fichaje de Marmoush

La dificultad de lograr la firma de Julián Álvarez abre la puerta a nuevas opciones en el mercado del conjunto de Hansi Flick, donde ha aparecido el delantero del Manchester City, que tiene contrato hasta 2029

El Barcelona empieza a poner el punto de mira en el mercado de fichajes de verano. Deco y el resto de la dirección deportiva son conscientes de que en pocos meses se abre la ventana de traspasos, con movimientos que pueden tener lugar en la plantilla de Hansi Flick, tanto en el apartado de entradas como el de salidas. En este sentido, una de las principales opciones para la delantera es Julián Álvarez, pero la dificultad de su incorporación obliga a mirar a nuevos candidatos. De esta manera, Marmoush, jugador del Manchester City, aparece en escena y en el radar azulgrana.

El futuro y decisión de Lewandowski, decisiva

Lewandowski está cada vez más cerca de tomar una decisión con respecto a su futuro. El delantero polaco finaliza contrato con el Barcelona a final de temporada y todavía no han tenido lugar movimientos para firmar una renovación y ampliar el acuerdo. Por ello, su decisión mantiene la incertidumbre en la dirección deportiva, pendientes de organizar la próxima campaña y saber con qué jugadores contará Hansi Flick en el que será su tercer año de azulgrana. Por el momento, el jugador de 37 años sigue siendo importante para el técnico alemán y jugando con regularidad, partiendo del once titular en la mayoría de encuentros, tanto de UEFA Champions League, como de Copa del Rey y LaLiga EA Sports. Sin embargo, Deco y los suyos ponen el ojo en el mercado de fichajes, conscientes de la necesidad de reforzar la parcela ofensiva de cara a la 2026/2027, donde la figura de Marcus Rashford también es otra de las incógnitas de la plantilla. De esta manera, Julián Álvarez es uno de los futbolistas que más interesa para el próximo curso, pero la dificultad de lograr su incorporación abre la puerta a nuevas opciones.

En este sentido, el Barcelona tiene en el punto de mira a Marmoush, delantero del Manchester City, tal y como ha informado el Diario Sport. La fuente destaca que desde la dirección deportiva creen que podrían afrontar el traspaso del futbolista de 27 años, que acaba contrato en junio de 2029. Además, el equipo azulgrana considera que el egipcio encaja en el conjunto de Hansi Flick, que podría tener un refuerzo de lujo de cara a la temporada que viene. Por el momento, el delantero cumple su segunda campaña en el equipo de Pep Guardiola, donde ha disputado 24 partidos entre todas las competiciones y ha logrado tres goles. Por ello, el plan pasa por seguir una hoja de ruta que tienen marcada desde la entidad blaugrana.

El precio que pagaría el Barcelona por el traspaso de Marmoush

Una de las claves del plan para fichar a Marmoush pasa por su precio de traspaso. El mismo medio mencionado anteriormente ha informado que el Manchester City podría llegar a vender al futbolista de 27 años por menos de 75 millones de euros, por lo que la entidad azulgrana podría pagar dicha cantidad para lograr el fichaje del egipcio. No obstante, este movimiento podría depender del futuro de Lewandowski y de Rashford, que se mantienen a la espera cuando alcanzamos los tres últimos meses de la competición, antes de dar comienzo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, la decisión del ex del Eintracht es decisiva en este aspecto, ya que su incorporación al conjunto de Hansi Flick dependería también de si pide salir del equipo de Guardiola.