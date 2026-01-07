Bartra y Adrián valoran el sorteo la Copa del Rey: "Sabemos que podemos hacer muy feliz a la gente del Betis"

Tanto el central catalán como el portero sevillano transmiten energías positivas de cara al enfrentamiento ante el Elche CF, a partido único, en la ronda de los octavos de final de un torneo que el catalán ya ganó como verdiblanco en la edición de 2022 y que está deseando repetir

La eliminatoria con los ocho encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa del Rey, que han quedado definidos este miércoles en la sede que la Real Federación Española de Fútbol tiene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y que se disputará de manera íntegra la próxima semana, ha emparejado al Real Betis y al Elche CF en un duelo a partido único que se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El inicio del sorteo ha pillado a los jugadores del conjunto verdiblanco justo después de terminar el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y han esperado para conocer todos juntos la identidad de su rival en busca del objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos de 'La competición del K.O.'.

Así lo ha explicado Marc Bartra, que ha detenido su coche a la salida de las instalaciones de Los Bermejales para atender a las preguntas de compañeros como Juan José Ponce y para valorar el sorteo de la Copa del Rey ante la cámara de ESTADIO Deportivo. "Si lo hemos estado viendo ahora. Creo que será un partido muy interesante, la verdad, porque se verá a dos equipos que proponen. Pero bueno, primero hay que pensar en LaLiga", ha recordado el central catalán, dando prioridad a la visita del próximo sábado al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo después de empezar 2026 encajando una rotunda goleada frente al Real Madrid (5-1).

El choque contra el Elche tendrá lugar en La Cartuja, algo que era más complicado de lo que pueda parecer. Para ello, debían enfrentarse a un equipo de Primera división y que la bola del Betis saliese en primer lugar; que es justo lo que ha ocurrido este miércoles con los exfutbolistas Alfredo Santaelena y Claudio Arnezo como 'manos inocentes'. "Jugamos en nuestra casa y ante nuestra afición tenemos que hacernos fuertes porque será un buen punto a favor a la hora de afrontar la eliminatoria, ya que vuelve a ser un partido a todo o nada", ha añadido un Bartra que sueña con conquistar su segundo título como verdiblanco casi desde el mismo día que levantó el primero.

"Siempre nos ilusiona la Copa. Desde que estoy aquí es una competición que a nosotros nos gusta mucho, ya que sabemos que podemos hacer muy felices a nuestra gente; pero hay que ir paso a paso como hicimos en 2022". Mucho más breve en su valoración era el portero Adrián San Miguel. "Contra el Elche nos ha tocado, ¿no? Pues perfecto, allí iremos para luchar por estar en la próxima ronda. A por todas", esgrimía sobre el sorteo de este miércoles el habitual meta titular del Betis en la Copa del Rey casi sin detener su coche.