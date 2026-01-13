Agirrezabala despeja cualquier duda en el Valencia: "Por supuesto que estamos con Corberán"

El meta cedido por el Athletic, ahora lesionado, ha dejado claro que el vestuario che confía en el técnico y ve a sus compañeros "con ganas" de que llegue el próximo encuentro para comenzar a darle la vuelta a la crítica situación del equipo

El Valencia acabó la primera vuelta de LaLiga con un insuficiente empate ante el Elche que le deja en puestos de descenso, desatando las iras de Mestalla. No faltaron los pitos y las protestas durante todo el choque y a la conclusión del mismo centenares de aficionados se agolparon a las puertas del estadio para pedir una vez más la marcha de Peter Lim. Pero nadie se salva de la quema. También acusaron de "mercenarios" a los futbolistas y pidieron la "dimisión" de Carlos Corberán.

El puesto de Corberán no corre peligro

La situación es realmente preocupante, aunque se trabaja para tratar de seguir reforzando la plantilla en este mercado de enero. Ahora llega la Copa del Rey, este próximo jueves ante el Burgos, y el jueves tocará visitar a un rival directo como el Getafe. Todo ello, sin que el puesto de Corberán corra peligro de momento, pues los dirigentes de la entidad siguen considerado que es el más indicado para sacar al equipo de esta situación y está capacitado de sobra para ello, como ya demostró la campaña pasada.

Así lo piensa también una plantilla que cierra en filas en torno al entrenador de Cheste, apostando por pasar página para poner los cinco sentidos en lo que se avecina. "El vestuario está bien, con ganas de que llegue el próximo partido", ha asegurado Julen Agirrezabala sobre el estado anímico de unos jugadores que confían en la figura de su técnico. "Por supuesto que estamos con él", recalcó de forma tajante al respecto.

"Todo en orden" en la recuperación de su lesión

El cancerbero vasco se expresó brevemente sobre la situación del cuadro che a la salida de un entrenamiento en el que volvió a ejercitarse al margen de sus compañeros. Fijo para Corberán desde que aterrizó cedido por el Athletic Club, con una opción de compra que el Valencia difícilmente podrá asumir, el donostiarra ya fue baja ante el Elche después de sufrir una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda ante el Celta de Vigo y podría permanecer hasta dos meses de baja.

En su ausencia, se han abierto las puertas del once para Stole Dimitrievski, que criticó con dureza la titularidad de su compañero al considerar clave la cláusula de penalización incluida en su contrato. Pero Agirrezabala, que realiza tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación, ha asegurado que "la recuperación va bien" y está "todo en orden", por lo que espera poder ayudar a su equipo lo antes posible, aunque no será antes de mediados de febrero.

Dimitrevski, listo

El internacional por Macedonia del Norte se resintió ante el Elche del problema en el aductor que ya le hizo ser baja en Copa ante el Sporting de Gijón, pero aunque se temió por su cambio y Cristian Rivero llegó a calentar, pudo acabar el partido y todo apunta a que volverá a estar bajo palos este jueves en El Plantío.