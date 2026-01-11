El Valencia no tiene dudas con Corberán y Umar Sadiq levanta la vez: "Lo juro"

El club che no se plantea de momento la destitución de su entrenador y sigue confiando en su trabajo para darle la vuelta a la situación, algo de lo que también está convencido el delantero nigeriano, que ha lanzado un mensaje a la afición

Nadie se salva de la quema en el Valencia. La situación del equipo es realmente insostenible y la afición ha estallado para apuntar contra todo y contra todos. Por supuesto, la mayor parte de las iras se dirigen hacia Peter Lim, el gran responsable de la deriva de un club que se ha acostumbrado a pasar penurias en LaLiga, lejos de la zona noble en la que solía habitar, y esta campaña teme más que nunca por una salvación que se presume bastante cara. Pero dentro del hastío generalizado de la grada y su impotencia por ver cómo los responsables no encuentran soluciones, las miradas también se dirigen al campo y al banquillo. Todos son considerados culpables.

El empate de este pasado sábado ante el Elche abrió la caja de los truenos en Mestalla. Ya desde antes de arrancar el partido se percibía un ambiente tenso, con concentraciones a las afueras del estadio para pedir la marcha del empresario singapurense, una vez más. No faltaron los pitos y las protestas durante todo el choque. Pero tras el gol de Diangana que ponía por delante a los franjiverde, la bronca fue monumental. Ni siquiera el penalti transformado por Pepelu, que sirvió para salva un punto insuficiente, calmó los ánimos de una hinchada que continuó expresando su tremendo enfado más allá del pitido final.

La afición del Valencia pidió la "dimisión" de Corberán

A las puertas del recinto che se agolparon centenares de seguidores que acusaron de "mercenarios" a los futbolistas y pidieron voz en grito la "dimisión" de Carlos Corberán. El técnico que había conseguido generar un importante consenso en torno a su figura, gracias al gran trabajo realizado la pasada campaña, ya comienza a ser discutido por la afición. Por más que su equipo fuese superior al Elche durante casi todo el encuentro, los datos son los que son y como siempre en el fútbol, el técnico aparece en la picota.

El Valencia solo ha sumado tres victorias en toda la primera vuelta y ha alcanzado el ecuador de LaLiga en puestos de descenso, aunque la derrota del Mallorca este domingo ante el Rayo Vallecano acorta la distancia con la permanencia y la deja en solo un punto. Los ches no vencen desde el pasado 21 de noviembre, cuando derrotaron al Levante en el derbi, y no conocen la victoria lejos de casa, a las puertas de visitar a un posible rival directo como el Getafe.

Se descarta un relevo en el banquillo... por ahora

Pero a pesar de todo ello, los máximos responsables de la entidad, con Ron Gourlay como hombre fuerte en la parcela deportiva, siguen confiando de momento en Corberán. Tal y como ha apuntado el periodista Germán Muñoz, en las oficinas de Mestalla no se baraja la posibilidad de que se produzca un relevo en el banquillo, pues ven al actual técnico capacitado para sacar la situación adelante. A su favor juega el ejemplo de los realizado el pasado curso.

Trabajan de la mano en el mercado de fichajes

Así pues, el foco sigue puesto en un mercado de fichajes en el que se trabaja de la mano del propio preparador de Cheste, quien ha reconocido que el gran objetivo ahora es firmar a un central que supla al lesionado Diakhaby, que ha dicho adiós a lo que resta de temporada. Luego, en su lista de deseos también figura un pivote defensivo y un extremo.

La confianza de Umar Sadiq

De momento, la única novedad es el ansiado regreso de Umar Sadiq, ovacionado por la afición al saltar al campo ante el Elche en la segunda mitad. El nigeriano le puso ganas pero no pudo evitar el tropiezo de su equipo. Pero tras el choque lanzó un firme mensaje en Instagram para mostrar su fe en el proyecto: "Juro que el Valencia volverá".