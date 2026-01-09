Carlos Corberán está seguro de su futuro y confirma el fichaje que quiere para su Valencia

El entrenador del Valencias CF ha tenido que responder a preguntas sobre su continuidad si no consigue la victoria contra el Elche CF este fin de semana, ha confirmado que Diakhaby se pierde toda la temporada y que desea el club trabaja en la incorporación de un defensa

Carlos Corberán ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que el Valencia CF va a jugar contra el Elche CF. El entrenador del club de Mestalla ha sido cuestionado por su continuidad en el banquillo si pierde este encuentro liguero, ha confirmado que Diakhaby se pierde lo que resta de temporada y ha dejado claro que el club trabaja en el fichaje de un central.

Carlos Coberán se ha mostrado seguro de que su futuro seguirá ligado al banquillo del Valencia CF: "Mañana es un partido importante para el equipo, para el club, para nuestra afición y vamos a afrontarlo con el máximo deseo e ilusión y responsabilidad de ir a por el partido. No hay ningún cambio en mi situación desde mi primer partido hasta el día de hoy, no ha habido cambio de nada. Absolutamente nada".

Corberán se ha tomado con filosofía las críticas al Valencia CF cuando llegaron de Vigo en donde perdieron contra el RC Celta: "Bueno, en cuanto a los incidentes al llegar al aeropuerto, para mí forman parte de la situación actual, de la posición de la clasificación y de la frustración que entendemos que la afición puede tener ante esta situación. Debemos de aceptarlos y entenderlos porque forman parte de nuestra profesión y de la exigencia que tenemos. En cuanto a lo mío, sé y tengo muy claro la exigencia que conlleva ser entrenador del Valencia y no se puede ser entrenador del Valencia si uno no sabe convivir con esa exigencia".

Carlos Corberán confirma que Diakhaby, central del Valencia CF, se pierde toda la temporada

Por otro lado, el entrenador del Valencia CF ha confirmado que la baja de Diakhaby es importante: "Una pena porque es un jugador que sabemos lo importante que es para nosotros. Venía de superar una lesión en el mismo músculo y desafortunadamente ha tenido una nueva lesión en distinta zona pero en la misma pierna y la verdad que gracias a que la intervención ha sido positiva pues ya desearle la mejor recuperación y evidentemente va a ir al mercado en busca de reforzar esa posición".

También ha asegurado Carlos Corberán que Umar Sadiq, el último fichaje del Valencia CF, estará en la convocatoria del partido contra el Elche CF: "Estará convocado porque ya se ha registrado todo a tiempo y era una de las posiciones que queremos reforzar. Sadiq nos daba y nos aporta a ser un perfil distinto al que tenemos, un jugador con otras características diferentes. Son los jugadores que pueden jugar como delanteros en esa posición y todo refuerzo que viene con la mentalidad, con las ganas de ayudar, es muy positivo ahora mismo y sé y soy consciente que Sadiq viene con esas ganas, con ese deseo de dar a esta afición lo mejor, de volver a ayudar al equipo a poder conseguir el objetivo y para nosotros es importante".

Por aclarar más el asunto, el entrenador del Valencia CF ha dicho que Diakhaby tiene casi imposible jugar en lo que resta de la temporada: "Desafortunadamente la lesión de Diakhaby conllevará, o sea, la recuperación de la lesión, de la cirugía que ha tenido hoy, conllevará más de cuatro meses, algo más de cuatro meses, el tiempo de pronóstico estipulado más o menos por los servicios médicos. Por lo tanto es difícil que pueda volver a jugar esta temporada".

Por último, ha asegurado que el Valencia CF ya está trabajando en el fichaje de un central al menos: "Para mí a día de hoy es necesario incorporar un central para reforzar esa posición y luego ya en función de los mercados te van diciendo las circunstancias que van pasando para ver cualquier posición que requiere".