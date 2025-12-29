El sincero mensaje de Corberán a la afición del Valencia:﻿ "De corazón, sois lo mejor que tenemos, ﻿el motivo por el que luchamos"

El Valencia se ha ejercitado en Mestalla ante más de 6.000 aficionados, a los que el entrenador che se ha querido dirigir para mandar un mensaje de cariño y optimismo

El Valencia Club de Fútbol se ejercitó este lunes en Mestalla en una sesión a puertas abiertas lo que permitió que más de 6.000 aficionados presenciaran un entrenamiento en el que no participaron el defensa César Tárrega ni el centrocampista Pepelu, aquejados de una gripe, así como el portero Stole Dimitrievski, que sigue de baja por sus problemas musculares.

A pesar de la lluvia se dieron cita numerosos aficionados, sobre todo muchos niños, que ubicados bajo la tribuna principal animaron a sus jugadores en una sesión preparatoria para el primer partido del año, en el que el Valencia visitará Balaídos para medirse al Celta de Vigo el próximo sábado.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se dirigió con un micrófono desde el centro del campos a los seguidores a los que señaló: "Nos pone muy felices y es una alegría ver ese sentimiento por el Valencia. Para nosotros, de corazón, sois lo mejor que tenemos, sois el motivo por el que luchamos y ojalá en este nuevo año podamos daros las alegrías que todos sabemos que merecéis".

El Valencia se mide este sábado, a partir de las 14 horas, al Celta de Vigo en Balaídos, donde espera brindar a su afición la primera victoria del año. "Confiamos en lograr allí la primera victoria del nuevo año y a partir de ahí empezar a subir", descataba José Luis Gayà, que también quiso dirigirse a la afición che.

"Siempre que hacemos entrenamiento a puerta abierta la gente ha respondido, como siempre. De cara a este año, a intentar comenzar con una victoria contra el Celta de Vigo y esperamos tener un mejor año y regalarle victorias a la afición, que siempre está con nosotros y se lo merece y vamos a luchar para que así sea", afirmaba el de Pedreguer.

La buena noticia del entrenamiento fue el retorno del central suizo Eray Cömert, recuperado de sus problemas físicos, que completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros. Además, toda la plantilla se ha acercado a las gradas a firmar autógrafos, hacerse fotografías y repartir balones a los seis mil asistentes.