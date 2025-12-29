La salvación del Valencia pasa por el mes de enero

El calendario del Valencia en enero es exigente y marcará el tramo crucial de temporada para un equipo tocado y en la lona. Los resultados, junto con el mercado de fichajes del primer mes de 2026, también serán claves para un Carlos Corberán que pierde la confianza que los valencianistas depositaron en él

El Valencia ha regresado a los entrenamientos con el agua al cuello, tal y como se fue a las vacaciones de Navidad. El descenso amenaza al cuadro de Carlos Corberán que vuelve a comenzar el año con el objetivo de no descender a la categoría de plata del fútbol español. La maquinaria che ya está en marcha con el primer entrenamiento tras el parón en la que la presencia de los aficionados ha hecho mella en una plantilla que busca rehacerse. Para cumplir los objetivos y llegar más desahogado al tramo crucial de temporada, el mes de enero será clave para la salvación del Valencia.

El calendario del Valencia en enero, clave en la salvación del conjunto de Carlos Corberán

El calendario del Valencia en el mes de enero determinará, en gran medida, como será el cierre de temporada del cuadro che. Aunque la campaña no baja el telón hasta finales de abril y principios de mayo, el mes de enero será crucial en el Valencia. El cuadro de la campaña ya empieza a determinar los objetivos para los che, algo que evitaron establecer a principio de curso y condicionante de la situación actual del club. Los valencianista jugarán 4 partidos de LaLiga en el primer mes del año 2026, todos ellos contra rivales de mitad pra arriba de la clasificación, por lo que la exigencia es absoluta en el Valencia. Los de Mestalla arrancarán el año ante el Celta, para luego verse las caras como locales ante el Elche. Getafe será la siguiente salida de los 'murciélagos' y cerrará en mes ante el Espanyol. Reencontrarse con la victoria es crucial para las aspiraciones del cuadro de Carlos Corberán que se la juega en este mes de enero. No encadenar buenos resultados podría acabar con el puesto del entrenador che que empieza a perder la confianza que la grada le tenía depositada.

El mercado de fichajes invernal en el Valencia

Y es que enero no solo será clave en el Valencia por los resultados deportivos, si no también por el mercado de fichajes. Corberán desea contar, para este segundo tramo de temporada, con un central más y un delantero centro. Sadiq apunta a ser el elegido para la delantera, según contamos en ESTADIO Deportivo, mientras que Ron Gourlay peina el mercado en busca de un zaguero con impacto inmediato. reforzarse en el mercado de enero será crucial para el Valencia y la salvación, mientras que la directiva sigue mirando de reojo un descenso que podría desencadenar una hecatombe en el Valencia.