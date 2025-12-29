La afición del Valencia se vuelca y Gayà lanza una promesa: "Empezar a subir"

Algo más de 5.000 seguidores se dan cita en Mestalla en el entrenamiento a puertas abiertas del conjunto che. En medio de una delicada situación deportiva, la plantilla recibe el apoyo de los suyos y el capitán agradece el gesto, prometiendo darlo todo en 2026

El Valencia despidió el año con un empate en casa ante el Mallorca que le deja en una delicada situación en LaLiga, con los puestos de descenso a solo un punto de distancia. Pero la afición che ha demostrado una vez más que está con su equipo, dispuesta a remar todos juntos para escapar del sótano de la clasificación y aspirar a cotas mayores. Así ha quedado refrendado este lunes en la vuelta al trabajo, que ha sido de puertas abiertas en Mestalla, algo que no sucedía desde hace dos años.

Algo más de 5.000 espectadores se han dado cita en el estadio valencianista, llenando la Tribuna para animar a los suyos y mostrarles su apoyo. Aprovechando las vacaciones escolares en estas fechas navideñas, muchos de ellos eran menores que han aprovechando la ocasión para ver de cerca a sus ídolos, siendo correspondidos con un mensaje de agradecimiento por parte del capitán, José Luis Gayà.

El agradecimiento de Gayà

“No nos sorprende la cantidad de gente que estáis aquí porque en el vestuario sabemos que la afición nunca falláis”, destacó el lateral zurdo en el micrófono del speaker del club nada más saltar al césped. Y es que ni siquiera la lluvia frenó la masiva asistencia de seguidores en una jornada en la que tanto Carlos Corberán como los suyos recibieron el calor de su gente justo en el momento en el que más lo necesitan.

Ahora, el objetivo no es otro que comenzar 2026 de la mejor forma posible el próximo sábado 3 de enero, cuando tocará visitar al Celta de Vigo en Balaídos a las 14:00 horas. "Confiamos en lograr allí la primera victoria del nuevo año y a partir de ahí empezar a subir”, señaló al respecto Gayà.

Sin Tárrega, Pepelu y Dimitrievski

En lo estrictamente deportivo, por su parte, la sesión contó con las bajas de dos piezas importantes como César Tárrega y Pepelu, ambos afectados por un proceso gripal del que deben estar recuperados para ser de la partida en tierras gallegas. Junto a ellos, tampoco estuvo presente el meta Stole Dimitrievski, que cuenta con ofertas para salir en el mercado de enero, lo que podría dejar algún rédito en las arcas del Valencia antes de que se marche gratis a final de curso, cuando cumple su contrato. En su caso, el macedonio acudió a Paterna, pero no se ha informado del motivo de su ausencia.

Cömert, disponible con su futuro en el aire

La buena noticia, por su parte, vino de la mano del central Eray Cömert, que ha superado sus molestias y pudo ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros. En su caso, no obstante, cabe también la posibilidad de que el suizo, que apenas cuenta para Corberán, haga también las maletas en enero. En su lugar, una de las prioridades de la dirección deportiva pasa por la contratación de otro elemento para el eje de la zaga, además de un delantero, un pivote y un extremo.