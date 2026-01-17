El Valencia apunta alto para reforzar su centro del campo: retoma la opción de Ndidi

El club che ya intentó sin éxito el fichaje del mediocentro nigeriano el pasado verano y ahora su nombre vuelve a estar sobre la mesa, aunque en Mestalla son conscientes de que su llegada supondría un importante esfuerzo económico

El Valencia centra sus esfuerzos en el fichaje de un central tras el ansiado regreso de Umar Sadiq para reforzar la delantera. La baja por lesión de Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, convierte en prioritaria la llegada de una nueva pieza para el de la zaga, manejando en las últimas horas nombres como los del italiano Diego Coppola, del Brighton, o Joseph Aidoo, del Celta de Vigo. Pero, además, Carlos Corberán considera necesario apuntalar también otras parcelas.

Así, además de un extremo, para lo que preguntó por Jack Harrison, el técnico che ha subrayado en su lista de deseos la contratación de un mediocentro con un perfil muy definido. La idea es firmar a un jugador con gran capacidad física que pueda abarcar mucho campo y liberar de esas funciones defensivas a los futbolistas de creación. En realidad, el mismo retrato robot que ya se buscó el pasado verano, cuando no se pudo conseguir al gran objeto de deseo, Leslie Ughochukwu, y acabó recalando Baptiste Santamaria, quien no ha cumplido por ahora con las expectativas.

Baptiste Santamaria podría hacer las maletas

Es más, el centrocampista francés, por el que se pagaron dos millones de euros al Rennes, podría hacer las maletas en este mercado de enero. Estaba llamado a ser el sostén del equipo en la medular junto a Pepelu, que sí ha crecido en las últimas jornadas. Pero después de haber sido titular en un tramo de la temporada, Santamaria ha dejado de contar para Corberán. No parte de inicio en LaLiga desde el pasado 1 de noviembre, ante el Real Madrid, y acumula tres jornadas sin salir del banquillo, lo que muestra a las claras su rol secundario.

Los números de Ndidi en el Besiktas

El objetivo es dar un salto de calidad en esa posición y, según Tribuna Deportiva, vuelve a estar sobre la mesa el nombre de Wilfred Ndidi. Desde Mestalla ya intentaron su fichaje en verano, pero las elevadas pretensiones del Leicester tumbaron la operación. En su lugar, puso rumbo al Besiktas turco, con el que firmó hasta 2028 más otra campaña opcional tras un traspaso cifrado en 8 millones de euros, sumando hasta la fecha 16 encuentros, todos ellos como titular, en los que ha firmado un gol y una asistencia.

La fórmula para traer a Ndidi y su posible precio

Ya ha habido contactos para conocer su predisposición y Ndidi, a sus 29 años, estaría encantado de aterrizar en el Valencia y jugar en LaLiga. Pero sacarlo de Turquía no será sencillo. El club che es consciente de que tendría que realizar un importante esfuerzo económico, aunque el plan pasaría por intentar obtener una cesión con opción de compra, apuntándose que el club de Estambul le podría abrir la puerta por una oferta que rondase los 5-6 millones de euros.

En la Copa de África junto a Onyeka, otra opción para el centro del campo

Junto a Ndidi, que este sábado cerrará su participación en la Copa de África con la final de consolación ante Egipto (17:00 horas), el club valencianista también mantiene abierta otra vía que igualmente ya manejó en verano, interesándose de nuevo por la situación de Frank Onyeka. En su caso, el de Abuya apenas está jugando en Brentford, abierto a dejarlo salir de nuevo a préstamo, como hizo el pasado curso al Augsburgo alemán. En Inglaterra también le pretenden Birminghan City y el Coventry, ambos de la Championship.