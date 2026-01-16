Resurge en la Copa África y el Valencia apunta su nombre para el mercado de enero

Frank Onyeka, sin tiempo de juego en el Brentford, apunta a salir en enero tras ser importante con Nigeria; desde Inglaterra aseguran que el Valencia tendrá la competencia de otros clubes por su fichaje

El Valencia logró anoche el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer sin apuros al Burgos en El Plantío. El canterano Iranzo y Umar Sadiq, fichaje invernal, fueron los goleadores del partido. A la espera de conocer su nuevo rival el próximo lunes, Carlos Corberán ya tiene la mente puesta en el importante partido del domingo frente al Getafe, un rival directo en la lucha por la permanencia, mientras mira de reojo al mercado de fichajes.

El técnico che sigue esperando el refuerzo para el centro de la defensa, con Justin de Haas, del Famalicao portugués, como el nombre que más convence a la dirección deportiva y cuerpo técnico, mientras Corberán sigue haciendo encaje de bolillos con sus centrales para no quemarlos. Anoche Cömert jugó todo el partido mientras que los titulares en LaLiga, César Tárrega y Copete, se repartieron una parte cada uno.

"El cambio estaba previsto, sabíamos que iban a jugar 45 minutos cada uno porque los necesitamos con frescura el domingo. Hemos visto que el equipo se ha comprometido y ha conseguido lo que quería conseguir. He visto determinación. Esta competición es muy importante para nosotros, queríamos estar en la siguiente ronda y nos vamos con buen sabor de boca", explicaba Corberán sobre el cambio al descanso de los centrales.

Sin embargo, tras firmar a Sadiq y avanzar en la vía del central, puede llegar alguna cara nueva más. Cualquier refuerzo es bienvenido por Carlos Corberán, que antes de viajar a Burgos ya dejó claro que espera más caras nuevas. "El Valencia sigue trabajando en hacer incorporaciones en plural", matizaba el valenciano, al que no lo vendría nada mal tampoco un fichaje para el centro del campo.

Onyeka, oportunidad de mercado desde la Premier League

Así, según apunta desde Inglaterra Sky Sports, el Valencia ha contactado con el Brentford para preguntar por la situación de Frank Onyeka, pivote nigeriano que se encuentra en la Copa Africana de Naciones, donde este sábado peleará por el tercer y cuarto puesto contra Egipto. El futbolista de Abuya apenas está jugando en la Premier League por lo que tras su buen papel con Nigeria, apunta a que saldrá en este mercado de enero.

Además del Valencia, el medio británico informa del interés de otros clubes, concretamente de la Championship, con el Birminghan City y el Coventry muy interesados también en el pivote africano, que ha aprovechado el escaparate con Nigeria para cambiar su destino.

Esta temporada tan solo ha jugado seis partidos en la Premier con un total de 88 minutos y no participa en la competición doméstica desde el 25 de octubre. En la Carabao Cup sí ha tenido más protagonismo (244 minutos) pero el Brentford ya está eliminado, por lo que el futuro en el equipo inglés invita a salir, como ya hiciera a préstamo la pasada campaña al Augsburgo alemán.

En la Copa Africana de Naciones sí que ha tenido protagonismo, jugando cuatro partidos como titular, incluida la semifinal completa (120 minutos) frente a Marruecos. Todo hace indicar que una vez Onyeka regrese de la cita continental su futuro se aclarará, con el Valencia muy atento.