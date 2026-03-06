Fernándo Gómez, ex futbolista del Valencia, contra Peter Lim: "Aquí no hacéis nada"

El ex futbolista del Valencia asegura que se ha dirigido a la dirección del club para pedirles que vendan el club

El Valencia vive una temporada oscura en la que el descenso vuelve a amenazar la paz del valencianismo, que desapareció cuando Peter Lim puso los pies en Mestalla. El singapurense se ha cargado un equipo histórico como es el cuadro che que vive una etapa de crisis permanente. Muchos son los valencianista que son críticos con Peter Lim y su gestión, denunciando un abandono por parte de la cúpula del magnate que ha perjudicado deportivamente al Valencia. El último en hacerlo públicamente ha sido un ex futbolista del Valencia, Fernando Gómez que ha asegurado que se dirigió a la dirección del Valencia para decirles que "aquí no hacéis nada".

La gestión de Peter Lim en el Valencia según Fernando Gómez

El mítico jugador del Valencia, que sigue atesorando el récord de más partidos jugados con el equipo che, denuncia en Onda Cero la situación que atraviesa por culpa de la cúpula de Peter Lim, la que asegura que ya no saca beneficios del propio club. "Hace tres o cuatro años que terminó su tiempo aquí, y lo he dicho siempre, pero parece que si no lo haces a bocados es que estás a favor de ellos, lo que pasa es que no necesito insultar a nadie ni alzar la voz para ello", comienza diciendo Fernando Gómez que asegura que ha hablado con la directiva. "Es algo que no solo lo digo públicamente cada vez que me preguntan, es que además se lo he dicho a ellos. O sea, yo he estado reunido con ellos y se lo he dicho hablando del Valencia en general, les he dicho, pero ¿por qué no vendéis ya?, Si es que aquí no hacéis nada ya, si no invertís, si no sacáis beneficio, ya tener esto aquí no os vale, no os vale para nada", subraya el valenciano que avisa del lío que supone para el siguiente comprador hacerse cargo del Valencia.

Fernando Gómez: "Corberán está viviendo una temporada más tranquila"

A su vez, Fernando Gómez defiende la labor y el trabajo de Carlos Corberán asegurando que, esta temporada, a raíz del bajo nivel del resto de equipos, está siendo más relajada para el técnico che. "Menos mal que ha mejorado en defensa, porque ganaste en Getafe con un tiro a puerta, en el Ciutat con el primer tiro…le cuesta mucho a nivel ofensivo", subraya el ex futbolista que asegura que "Corberán está viviendo una liga más relajada porque si enganchas 6-7 puntos te pones a pensar en Europa".