Rioja sobre las opciones de permanencia del Valencia: "Por mucho que hagas las cosas bien si no sumas de tres te va mermando la moral"

El futbolista del Valencia ha destacado el estado anímico de la plantilla che tras las dos victorias en los últimos tres partidos

El Valencia, tras la victoria ante Osasuna, respira aliviado aunque sin quitar el ojo de los equipos que, en su misma situación, luchan por mantener la categoría. El cuadro de Carlos Corberán está viviendo una temporada difícil dónde las sensaciones han mejorado, pero no los resultados. Rioja, futbolista del Valencia, destaca que las victorias son cruciales tanto material como anímicamente ya que "por mucho que hagas las cosas bien si no sumas de tres te va mermando la moral".

Rioja repasa el estado anímico del Valencia tras la última victoria de la temporada

Rioja contó en la radio oficial del Valencia que el equipo llega al partido frente al Alavés “con aire fresco” después de la victoria contra Osasuna y “con muchas ganas de volver a darle la misma alegría a la afición este fin de semana”. “La seguridad y confianza te la dan las victorias, por mucho que hagas las cosas bien si no sumas de tres te va mermando la moral. El equipo compitió bien, mereció la victoria y con el ánimo revitalizado esperamos que volvamos a sumar de tres”, comentó. “Somos conscientes de que gran parte de nuestras opciones pasa por Mestalla, sabemos que nos empuja, el equipo se siente fuerte y en cada partido en casa tenemos que salir a dar lo máximo. Mestalla para nosotros es algo muy grande”, añadió. En ese sentido, Rioja hizo hincapié en la importancia de sumar dos triunfos consecutivos: “Dos victorias te aúpan mucho, te hacen escalar posiciones y mucho más jugando en casa. Girona lo hizo, Getafe también, y hay que coger esa dinámica. Tenemos que ir a por ellas dejándonos la última gota de sudor”.

Rioja: "El equipo está por encima de todo"

Por otro lado, el extremo sevillano, que ha jugado tanto en la izquierda como en la derecha esta temporada, incluso de lateral, habló sobre su rol en el equipo: “No sé lo que tendrá el míster en la cabeza, me dedico a jugar, entrenar y a darlo todo. Mas allá de aciertos, errores, en mi filosofía está darlo todo, no dejarme nunca una carrera ya sea en izquierda o en derecha. El equipo está por encima de todo. Desde el primer día que vine aquí lo dije, no puedo prometer números ni rendimiento, pero sí que me voy a dejar todo para el club. En cuanto al esfuerzo y las ganas ni me han faltado ni me van a marcar nunca”, aseguró.

Por último, sobre los nuevos fichajes de invierno dijo: “Guido ha demostrado en el pasado su nivel y en el último partido ya estuvo bastante bien, Unai desde el primer día ha competido muy bien y Sadiq ya lo vimos el año pasado de lo que es capaz. Tenemos una plantilla muy completa, tenemos que ponernos las cosas difíciles unos a otros para aumentar la competitividad”.