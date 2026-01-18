Los dos audios del VAR de la polémica que indignó al Athletic ante el Mallorca

El colegiado Guzmán Mansilla pitó penalti por manos de Vivian sin ver una imagen a velocidad real de la jugada, mientras que en la segunda parte no consideró que hubiese falta de Muriqi sobre Yuri en una acción en la que en directo no apreció nada

El Athletic Club se marchó indignado de Palma tras su polémica derrota frente al Mallorca, que le deja ya a ocho puntos de distancia de la sexta plaza que asegura volver a jugar en Europa la próxima campaña. Nadie en el seno del club bilbaíno entiende cuáles fueron los motivos que llevaron a José Luis Guzmán Mansilla a decretar dos penaltis más que dudosos recomendados desde el VAR a favor del conjunto bermellón, cuyo propio entrenador, Jagoba Arrasate, admitió haber salido beneficiado de las polémicas decisiones arbitrales.

Como es habitual, en un ejercicio de transparencia, la RFEF ha publicado los audios de la conversación que mantuvo el colegiado principal con la sala VOR, donde Luis Mario Milla Alvendiz ejercía como máximo responsable. Unas charlas que en cualquier caso no reflejan exactamente todo lo que sucedió, pues están recortadas para ofrecer teóricamente lo más relevante. Así, en el primer audio, a los 36 minutos, el sevillano avisa a su compañero por una mano de Vivian en el interior del área. "José Luis te recomiendo para que valores un potencial penalti. Avísame cuando estés en la pantalla por favor. Le mantenemos esta jugada y luego se la dejamos en dinámica", comienza afirmando, mientras mantiene congelada la imagen del momento del impacto en el monitor instalado a pie de campo, pasando a mostrarla a cámara lenta cuando Guzmán Mansilla ya se haya delante de ella.

Amarilla a Vivian por evitar "una ocasión manifiesta de gol"

"Vale, José Luis, te voy a mostrar el momento del impacto en la mano y la dinámica para que vea que el jugador tiene el codo despegado del cuerpo ¿vale?", explica Milla Alvendiz. Pero lo llamativo es que el colegiado principal toma su decisión sin ver una toma de la jugada a velocidad real, algo que solo se produce cuando ya solo busca aclarar de qué jugador se trata para mostrarle la cartulina amarilla "por jugar con el brazo de manera involuntaria, ocupando un espacio evitando así una ocasión manifiesta de gol del equipo contrario dentro del área", como recogió posteriormente en el acta del partido.

"Muy bien, ¿tienes otra cámara por favor para ver en amplia al jugador que tiene detrás? Vale, párame justo cuando Dani Vivian toque el balón con la mano. Vale ¿ese es el punto no? Perfecto. El jugador que está detrás. Ábreme en amplia para ver la sanción disciplinaria por favor. Vale, eso ya es tarjeta amarilla. Vale, el dorsal número... Párame para que lo vea, por favor. Tres del Athletic de Bilbao, ¿de acuerdo? Y penalti", sentencia el jiennense, que no se percata de que el balón llega tras un rechace de Yuri que deja a Vivian sin tiempo para reaccionar.

Pero la polémica fue a más en la segunda mitad, cuando en el minuto 62 volvieron a avisar desde el VAR por una acción entre Yuri y Muriqi, tras un centro de Toni Lato, en la que el árbitro no vio nada punible en directo pese a estar a escasos metros de la misma. "José Luis, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano de Yuri, por favor", lanza de nuevo Milla Alvendiz.

Le pide a Yuri que le deje trabajar

Entre las protestas del Athletic, Guzmán Mansilla se dirige al propio defensor rojiblanco en su camino hacia el monitor. "Yuri Yuri, déjame que mire, yo trabajo y la veo ¿vale?", indica, antes de pedir varias repeticiones de la jugada y concluir que no hubo falta de Muriqi tras el forceje entre ambos jugadores.

"Te voy a poner la acción donde le impacta el balón con la mano y ahora la doy en dinámica, te doy dinámica. Y luego te pongo una amplia para que valores en su conjunto", apunta el responsable del VAR, lo que no aclara las dudas del andaluz. "¿No hay otra cámara Mario?", pregunta, pero Milla Alvendiz responde: "De la acción de la mano sólo tenemos esta cámara".

Una imagen desde atrás que resuelve sus dudas

"Vale, ¿tienes otra cámara que valore si Muriqi comete infracción?", apunta de nuevo el árbitro principal, ofreciéndole entonces un plano desde atrás que le hace tomar su decisión. "Vale, ahora otra vez la cámara de la posible mano. Pues sí le da en la mano. Déjame ver. Vale, y ahora Mario, yo ya sé que le da en la mano, ¿vale? El punto de contacto parámelo, por favor. Vale, y ahora, ese punto de contacto perfecto. Ya sé que el balón golpea en la mano, en posición antinatural. Ahora quiero ver la acción en conjunto para saber si Muriqi en el desequilibrio hace falta, ¿vale?, a Yuri. Para mí eso no es falta Mario, así que voy a señalar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo?. Dame por favor de nuevo la mano. Penalti sin tarjeta, para mí no es falta ¿vale?. Es un simple apoyo. Penalti a favor del Mallorca", sentencia, completando el despropósito que sacó de sus casillas a los jugadores del Athletic.