Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos del Real Madrid y Real Betis tras la jornada 20

El Real Madrid logró imponerse al Levante en el Santiago Bernabéu, cumpliendo con su primer reto en casa tras una racha complicada que había generado el descontento de la afición. Aunque el partido no fue brillante, el equipo dirigido por Arbeloa logró sumar tres puntos esenciales gracias a un penalti transformado por Mbappé y un cabezazo de Asencio en la segunda mitad.

El encuentro estuvo marcado por el malestar de los hinchas, que expresaron su descontento con pitos y pañoladas contra el club y algunos jugadores, dejando clara su exigencia por una mejora en el rendimiento del equipo. La primera mitad fue complicada para los locales, con ocasiones limitadas y presión constante del Levante, que aprovechó algunos errores individuales del Madrid.

La segunda mitad, clave para el triunfo blanco

Tras el descanso, Arda Güler y Mastantuono ingresaron al campo, aportando frescura en la circulación del balón y creando espacios para el ataque. La superioridad merengue se tradujo en un penalti que Mbappé convirtió, desbloqueando el marcador y generando confianza en sus compañeros. El segundo gol llegó poco después, cuando un saque de esquina del turco fue rematado por Asencio, sentenciando el 2-0 definitivo.

El Levante intentó reaccionar con acciones individuales de Carlos Álvarez e Iván Romero, pero la defensa y el portero madridista lograron mantener la portería a cero. A pesar del triunfo, el Madrid aún mostró carencias en la finalización y en la generación de juego, dejando espacio para mejoras en los próximos encuentros.

Mallorca brilla con Muriqi y consigue un hat-trick histórico

En otro duelo destacado de la jornada 20, el Mallorca derrotó al Athletic Club gracias a un hat-trick de Muriqi, que dejó al equipo bermellón cerca de igualar los récords goleadores históricos de Eto’o en la isla. A pesar de los goles visitantes de Unai Gómez y Nico Williams, el delantero kosovar marcó los tantos decisivos, incluyendo un penalti que permitió ampliar la ventaja local.

El encuentro estuvo cargado de intensidad y polémica, con la expulsión de Guruzeta y Lekue por doble amarilla, dejando al Athletic con desventaja numérica y facilitando la victoria mallorquinista.

Osasuna logra un triunfo agónico frente al Real Oviedo

Osasuna celebró una victoria crucial ante el Real Oviedo por 3-2 en El Sadar. El partido fue emocionante desde el inicio, con goles de Fede Viñas y Alberto Reina para el Oviedo, y respuestas de Ante Budimir que igualaron la contienda. Finalmente, Víctor Muñoz marcó el gol de la victoria en el minuto 92, desatando la euforia de los locales. A pesar de la expulsión de Álvaro Catena, Osasuna supo mantener la ventaja y sumar sus primeros puntos de 2026.

