Alineaciones Getafe - Valencia: Alineación probable de Getafe y Valencia en la jornada 20 de LaLiga

Duelo de urgencias en la zona bala de LaLiga. El conjunto che acude al Coliseum obligado a vencer para escapar de los puestos de descenso, a los que podría acercarse en caso de derrota un cuadro azulón que mantiene cuatro puntos de ventaja

El Coliseum acoge este domingo, a las 14:00 horas, un duelo de urgencias entre Getafe y Valencia. Los azulones llegan con cuatro puntos de ventaja sobre un conjunto che que es el que marca los puestos de descenso en estos momentos. Por ello, se trata de un choque vital entre dos rivales directos que puede alejar a los locales de la quema o meterlos de lleno en ella, mientras que en el cuadro visitante la obligación es mayor si cabe para no ver distanciarse una salvación que se encuentra a un punto.

Una vez que LaLiga ha dado su permiso para fichar, el club madrileño ha metido la directa y ha cerrado su tercera incorporación invernal con la llegada del central argentino Zaid Romero. Además, también han aterrizado el delantero Martín Satriano y el defensor Sebastián Boselli, pero ninguno de ellos estará aún a disposición de José Bordalás.

Así llega el Getafe

El Getafe suma ya cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Una pobre serie de resultados en la que su único botín fue el empate logrado en su visita al Rayo Vallecano (1-1), acumulando cuatro derrotas frente a Villarreal (2-0), Espanyol (0-1), Real Betis (4-0) y Real Sociedad (1-2).

Urge por tanto una reacción y para ello Bordalás recupera a dos piezas importantes en defensa, como son Djené y Domingos Duarte. Pero también sigue sufriendo las bajas de larga duración de Borja Mayoral y Davinchi, a los que no se espera de vuelta al menos hasta marzo tras pasar por el quirófano. Son duda, por su parte, Abdel Abqar, que se recupera de una lesión en los isquiotibiales, y Abu Kamara, que ha venido entrenando al margen del grupo por unas molestias, gozando de opciones arriba Álex Sancris y Juanmi Jiménez.

Así llega el Valencia

Por su parte, la racha del Valencia se alarga ya a seis jornadas seguidas sin vencer, si bien en ella ha ido rascando puntos por medio de cuatro empates, el último de ellos en casa ante el Elche (1-1), que resultan no obstante insuficientes para abandonar la zona caliente de la tabla.

La afición mostró su tremendo enfado en el último encuentro celebrado en Mestalla y espera que los de Carlos Corberán comiencen a mostrar otro rostro en este inicio de la segunda vuelta de LaLiga. Para ello, el técnico mantiene las bajas por lesión de Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, el meta Julen Agirrezabala y Thierry Correia. Además, Raba es duda por unas molestias en el tendón de Aquiles.

Tras lograr la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Burgos, regresarán al once varios fijos que descansaron en El Plantío, como Foulquier, Gayà, Pepelu, Ugrinic o Lucas Beltrásn, aunque no habría que descartar la titularidad de Umar Sadiq tras su buen partido.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri; Liso y Juanmi.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà; Pepelu, Ugrinic, Almeida, Rioja, Danjuma y Lucas Beltrán.