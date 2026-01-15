Otro fichaje que se cae para Bordalás

El Getafe tenía atado al central del Villarreal B, pero LaLiga ha bloqueado la operación y frena de nuevo los planes del club azulón

El cuadro azulón lo tenía atado, pero el no de LaLiga ha cambiado todo.Instagram Jean Yves Valou

El Getafe CF vuelve a chocar con la misma piedra en el mercado de fichajes. El conjunto azulón ha visto cómo se le escapaba otra incorporación que tenía prácticamente cerrada, esta vez por la negativa de LaLiga, que ha impedido la inscripción del jugador por problemas de límite salarial. Una situación que se repite en las oficinas del Coliseum y que empieza a desesperar tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva.

El club madrileño continúa sin margen para inscribir refuerzos, una circunstancia que solo cambiaría si el Crystal Palace ejecutara la cláusula de compra de Christantus Uche, algo que a día de hoy parece poco probable. Mientras tanto, los abogados del Getafe siguen negociando con la patronal presidida por Javier Tebas para encontrar una vía legal que permita dar entrada a nuevos futbolistas.

A pesar de estas dificultades, el trabajo en los despachos no se ha detenido. Según informó el periodista Xavi Jorquera, durante la noche Villarreal y Getafe alcanzaron un acuerdo para el traspaso del central costamarfileño Jean-Yves Valou, procedente del filial groguet, por una cifra cercana a los dos millones de euros. Un refuerzo muy necesario para un equipo que no gana desde el 28 de noviembre y que atraviesa una dinámica preocupante, aunque la irregularidad general de los equipos de la zona baja ha mantenido cierta calma en el entorno azulón.

Giro con Valou

Sin embargo, todo se vino abajo a primera hora de la mañana. LaLiga comunicó su negativa definitiva y la operación quedó cancelada, devolviendo al Getafe al punto de partida. El propio Valou ya ha informado a sus compañeros del Villarreal B de que continuará en el filial. Además, el Villarreal se ha movido con rapidez y ha decidido renovar su contrato por cuatro temporadas más, cuando solo le restaba un año, incrementando notablemente su cláusula de rescisión para evitar futuras tentaciones. El Deportivo Alavés también había mostrado interés en el defensor.

Refuerzos en la recámara

Mientras tanto, el Getafe sigue explorando alternativas para reforzar una plantilla corta de efectivos de cara al segundo tramo de la temporada. Entre los nombres que han aparecido en la agenda azulona destaca el de Chimy Ávila, aunque la operación se encuentra en punto muerto a la espera de que el Real Betis tome una decisión definitiva sobre el delantero argentino.

Otro perfil que gusta mucho es el de Ilias Akhomach, extremo del Villarreal. Según Matteo Moretto, las negociaciones con el club azulón están avanzadas, aunque el jugador se encuentra actualmente concentrado con su selección para disputar la final de la Copa África este domingo. Además, en la recámara permanece Dani Rodríguez, ex del Mallorca, que vería con buenos ojos regresar a un club donde pueda volver a sentirse importante.

El mercado avanza, pero en Getafe la incertidumbre sigue marcando el ritmo.