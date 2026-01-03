Christantus Uche mantiene en vilo el mercado de invierno del Getafe

La situación contractual de Christantus Uche en el Crystal Palace ha provocado un conflicto abierto entre el Getafe y LaLiga que condiciona seriamente la posibilidad del club azulón de acudir al mercado invernal. Ángel Torres, presidente de la entidad madrileña, apeló a la “sensatez y el sentido común” para que se permita al club inscribir jugadores mientras se resuelve el caso

El Getafe afronta el mercado de fichajes de invierno con una incertidumbre que amenaza con dejarle inmóvil. El origen del problema está en el traspaso de Christantus Uche al Crystal Palace el pasado verano, una operación clave para sanear las cuentas del club, pero que ahora se ha convertido en un serio obstáculo desde el punto de vista del ‘fair play’ financiero.

En la previa del derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, Ángel Torres se refirió públicamente al conflicto con LaLiga y dejó claro que la capacidad del Getafe para fichar depende directamente de cómo se resuelva este asunto.

“Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con el tema de Uche. Espero que podamos resolverlo, que impere la sensatez y el sentido común y que nos dejen. Estamos recurriendo la decisión de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que al Getafe, que tiene saldo y puede fichar, no se le prohíba”, explicó el presidente azulón.

Torres insistió además en que el club considera ilógica la situación actual y emplazó cualquier aclaración definitiva al final de la temporada: “No tiene ningún sentido. Lo que puede ocurrir con Uche, el 31 de junio diremos lo que dice el Crystal Palace. De momento, el futbolista es de ellos, está jugando y no tenemos que dar más explicaciones”.

El origen del conflicto con LaLiga

El problema radica en la fórmula con la que se cerró la salida de Christantus Uche. El delantero nigeriano, de 22 años, se marchó al Crystal Palace en una operación estructurada como una cesión con opción de compra obligatoria de unos 20 millones de euros, condicionada a que el jugador disputara diez partidos como titular esta temporada.

Inicialmente, esta operación sí computó en las cuentas presentadas a LaLiga, lo que permitió al Getafe disponer de margen salarial e inscribir hasta seis futbolistas en el último día del mercado veraniego. Sin embargo, meses después, se ha decidido excluir esa cantidad al no estar aún ingresada ni garantizada, dado el escaso protagonismo de Uche en Inglaterra.

Minutos insuficientes y margen bloqueado

Hasta la fecha, Uche ha tenido un papel muy secundario en el Crystal Palace. En la Premier League apenas acumula setenta minutos repartidos en siete encuentros, mientras que en la Conference League ha participado en cuatro partidos, con solo uno como titular. Esta falta de continuidad hace que, a ojos de los auditores y de LaLiga, no sea probable que se active la cláusula de compra.

Como consecuencia, la competición considera que esos 20 millones no pueden computarse y ha retirado al Getafe el margen salarial necesario para fichar en este mercado invernal.

Recursos y un escenario complicado

El club azulón ha recurrido la decisión ante el órgano de Control Económico de LaLiga, pero su reclamación ha sido desestimada. Ahora, el siguiente paso ha sido elevar el caso al Comité Social de Recursos y, en caso de una nueva negativa, acudir al Comité de la RFEF.

Mientras tanto, el Getafe sigue sin margen para incorporar jugadores, una situación especialmente delicada para José Bordalás, que ha reclamado refuerzos de manera insistente en las últimas semanas para mantener la competitividad de una plantilla muy justa.

Si el conflicto no se resuelve en los próximos días, el Getafe corre el riesgo de afrontar el mercado de invierno con las manos atadas, a la espera de que en junio se aclare definitivamente una operación que, de momento, mantiene en jaque su planificación deportiva.