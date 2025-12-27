Luis Castro, nuevo entrenador del Levante: "Este club es muy grande y podemos conseguir muchas cosas"

El técnico portugués ya está en Valencia para iniciar su etapa en el Levante con el objetivo de lograr la permanencia

Luis Castro ya ha llegado a su nueva casa. El técnico portugués aterrizó este mediodía en el aeropuerto de Manises para comenzar una etapa que llega marcada por un reto mayúsculo: salvar al conjunto granota. A su llegada fue recibido por el director deportivo, Héctor Rodas, y dejó claro desde el primer momento que asume la dificultad del desafío, pero también que cree firmemente en las opciones del equipo.

“Estoy con muchas ganas y con la convicción de que podemos hacer muchas cosas. Este club es muy grande y entre todos podemos conseguir muchas cosas. Todos juntos nos podemos salvar”, aseguró Castro ante los medios, con un discurso cargado de optimismo y responsabilidad. El entrenador luso reconoció que la situación es complicada, pero insistió en que el grupo tiene margen de mejora para cambiar la dinámica.

Confianza en la plantilla y sin exigencias de mercado

Uno de los mensajes más relevantes de su primera comparecencia fue su respaldo a la plantilla actual. Castro dejó claro que su llegada no estuvo condicionada a refuerzos inmediatos en el mercado de enero, algo poco habitual en un contexto de urgencia clasificatoria. “El mercado y los fichajes de enero no han sido una condición para firmar. He venido porque pienso que es un club histórico, con una identidad fuerte”, explicó.

El técnico defendió el trabajo previo del equipo y apuntó a pequeños ajustes como clave para el cambio. “Hay una buena plantilla. El equipo ha peleado por los resultados y no ha hecho partidos muy malos. Con poco más, podemos cambiar”, señaló, dejando entrever que el crecimiento puede llegar tanto desde el trabajo diario como desde posibles incorporaciones.

Castro considera que el Levante tiene una base sólida sobre la que construir y que el margen de mejora pasa por ganar regularidad y confianza en los momentos clave de los partidos.

Primeros pasos y un cuerpo técnico continuista

El entrenador portugués aprovechará el fin de semana para conocer el club desde dentro antes de ponerse manos a la obra sobre el césped. Será el lunes cuando dirija su primera sesión de entrenamiento y se presente oficialmente a la plantilla, con la mirada puesta ya en el compromiso liguero del próximo fin de semana.

En su llegada también confirmó un detalle importante para la estabilidad del vestuario: Vicente Iborra seguirá formando parte del cuerpo técnico. “Conoce a la plantilla, la Liga y será muy importante”, afirmó Castro, que también llegará acompañado de dos hombres de su máxima confianza para reforzar el staff.

A sus 45 años, el técnico afronta su primera experiencia en el fútbol español tras haber trabajado en Portugal y Francia, donde la pasada temporada peleó por el ascenso con el USL Dunkerque y este curso estuvo al frente del Nantes. Ahora, en Valencia, comienza una carrera contrarreloj. Pero Castro lo tiene claro: el Levante puede salvarse.