El Levante sondea el mercado en busca de extremos para salir del descenso

Colista de Primera división al llegar el parón navideño, el Levante UD ya trabaja en el mercado de invierno con un objetivo claro: reforzar las bandas del equipo. La dirección deportiva explora distintas opciones para incorporar extremos en enero, una planificación que deberá consensuarse con el nuevo entrenador, el portugués Luís Castro

El Levante afronta un mercado de invierno clave tras una primera mitad de campeonato muy deficiente. Con solo dos victorias y 10 puntos en su casillero, el conjunto granota ocupa el último puesto de la clasificación en LaLiga y considera imprescindible apuntalar la plantilla para intentar revertir la situación en la segunda vuelta.

Según ha informado EFE, la prioridad pasa por incorporar jugadores específicos de banda, tanto por el costado izquierdo como por el derecho. Actualmente, únicamente Víctor García, polivalente y capaz de actuar como lateral o extremo, en la derecha, y Roger Brugué en la izquierda, encajan en el perfil buscado dentro de la plantilla.

La lesión de Brugué, un contratiempo añadido

La situación se ha complicado aún más tras la lesión de Roger Brugué, que sufrió hace una semana una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. El atacante estará de baja durante al menos dos meses, lo que incrementa la urgencia de reforzar una demarcación ya de por sí escasa de efectivos específicos.

La influencia de Luis Castro en la planificación

La llegada de Luis Castro al banquillo será determinante en la toma de decisiones. El técnico portugués dirigirá su primera sesión de entrenamiento el próximo 29 de diciembre y, a partir de ahí, realizará su propio análisis de la plantilla para establecer las prioridades reales en el mercado invernal.

Además de la necesidad deportiva, el club deberá moverse con cautela en el plano económico. El Levante cuenta actualmente con las 24 fichas del primer equipo ocupadas y dispone de un margen financiero muy limitado, por lo que cualquier incorporación podría ir ligada a la salida de jugadores con pocos minutos en la primera parte del curso.

Contacto con el Betis y un objetivo complicado

Dentro de ese rastreo del mercado, el Levante ha contactado con el Real Betis para solicitar la cesión de Pablo García, joven extremo que actualmente tiene un rol secundario en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Sin embargo, la operación se antoja complicada, dado la postura del propio futbolista, que no parece dispuesto a cambiar de aires pese a su escaso protagonismo.

Con el tiempo jugando en su contra y la salvación a 6 puntos, el Levante se mueve contrarreloj en busca de soluciones que le permitan competir con más garantías en la segunda mitad de la temporada, donde los granotas necesitan reforzar el ataque por las bandas, empezando a sondear el mercado de fichajes para encontrar un refuerzo diferencial. Los nombres no tardarán en salir, y el nuevo proyecto de Luis Castro dará comienzo con el 2026.