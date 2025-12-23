El CTA justifica el penalti de Mariezkurrena ante el Levante: "El VAR no debe intervenir"

Desde el estamento arbitral han querido aclarar una jugada que fue muy criticada por otros expertos en la materia. Así, se hace hincapié en que el contacto existe, por más que pueda ser leve, y que la intensidad del mismo queda a interpretación del colegiado, por lo que no se le corrige

La Real Sociedad cerró el año con un frustrante empate a uno ante el Levante en el Ciutat de València. Cuando los donostiarras ya celebraban un triunfo que habría supuesto un balón de oxígeno antes de la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador, un inocente penalti de Mariezkurrena sobre Carlos Álvarez en el tiempo de prolongación, con la consiguiente transformación de Dela, supuso un jarro de agua fría que ha dejado al cuadro txuri urdin con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

El joven extremo del filial, que se estrenaba esta campaña con el primer equipo, apoyó ligeramente sus brazos sobre la espalda del atacante sevillano, que anduvo muy listo para acabar en el césped en cuanto pisó área. A todas luces, le faltó experiencia al 'potrillo' txuri urdin, que apenas llevaba dos minutos sobre el campo. Pero llamó la atención que ninguno de sus compañeros mostrase su enfado tras el partido por la decisión arbitral. Tampoco lo hizo el técnico interino, Jon Ansotegi, que afirmó no haberla visto cuando fue cuestionado por ella. Aunque lo cierto es que la jugada parecía cuanto menos discutible.

La opinión de los expertos arbitrales

Quien no tuvo dudas fue el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández, al que tampoco corrigió desde la sala VOR el madrileño Carlos del Cerro Grande. En cambio, diferentes expertos arbitrales coincidieron en que fue más bien Carlos Álvarez quien forzó la pena máxima al sentir al leve contacto de Mariezkurrena. Sin ir más lejos, el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González se mostró poco menos que indignado. "Eso no puede ser penalti en la vida, pero en la vida", señaló en la Cadena Ser.

La descripción 'oficial' de la jugada

Como respuesta, el Comité Técnico de Árbitros ha querido explicar la acción en su espacio 'Tiempo de Revisión' para dar la razón a Cuadra Fernández. Así, al describir la jugada indica que el jugador de la Real Sociedad "impide con una mano el avance del adversario, a la vez que con el antebrazo derecho contacta por la espalda al atacante del Levante dentro del área, susceptible de interpretarse como empujón a un contrario". Dicho esto, recalca que "el árbitro, bien posicionado, interpreta la acción como penalti y lo señala".

Lo que dice el reglamento

Y ahí es donde reside la clave, en la interpretación. Como el contacto es evidente que existe, se considera que desde el VAR se siguieron correctamente las recomendaciones de no intervenir, dentro de la política de limitar sus actuaciones solo a los casos estrictamente necesarios. Al respecto, se hace hincapié en que la decisión competía exclusivamente al árbitro de campo. "La Regla 12 establece que sujetar o empujar a un adversario constituye falta. La valoración depende de la intensidad del contacto, lo que convierte estas acciones en interpretativas. Y el CTA considera que esta acción entra dentro del ámbito de la interpretación. El VAR no debe intervenir al no ser un error claro y manifiesto”, sentencia Marta Frías, portavoz del estamento arbitral.