Clamor por el penalti de Mariezkurrena en el Levante - Real Sociedad: "No puede serlo en la vida"

Aunque desde el club donostiarra casi no han protestado, los expertos arbitrales coinciden al asegurar que el canterano txuri urdin apenas apoyó sus brazos sobre la espalda de Carlos Álvarez y fue el jugador granota quien hizo todo el trabajo para hacer picar a Cuadra Fernández, que no tuvo dudas en directo

La Real Sociedad no pudo pasar del empate en el último partido del año ante el Levante. Después de tres derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Sergio Francisco, se las prometían muy felices los donostiarras en el Ciutat de València cuando el partido ya se encaminaba a su final. Lucía en el marcador en ese momento el solitario gol anotado por Take Kubo de cabeza al filo del descanso. Pero cuando todo parecía hecho para que el equipo txuri urdin regresara a la senda del triunfo, un inocente penalti de Mariezkurrena sobre Carlos Álvarez en el tiempo de prolongación, transformado por Dela, supuso un auténtico jarro de agua fría que deja a los realistas solo dos puntos por encima del descenso.

El joven extremo del filial, que se estrenaba esta campaña con el primer equipo tras firmar dos goles en 12 partidos el pasado curso, apoyó ligeramente sus brazos sobre la espalda del atacante sevillano, que anduvo muy listo para acabar en el césped en cuanto pisó área. A todas luces, le faltó experiencia al 'potrillo' txuri urdin, que apenas llevaba dos minutos sobre el campo. Pero ninguno de sus compañeros quiso poner el foco en dicha acción para protegerlo, y sí en la falta de acierto que impidió sentenciar el partido en las buenas ocasiones de las que se dispusieron en la segunda mitad, antes de que llegase la fatal jugada.

Ansotegi pasó de puntillas

Ese fue el discurso que siguió el técnico interino, Jon Ansotegi, que dirigió su segundo y último partido antes de regresar al filial, pues poco después el club anunciaba el acuerdo con el estadounidense Pellegrino Matarazzo. El de Berriatua ni siquiera quiso valorar la pena máxima. "No la he visto, estaba muy lejos, bastante lejos de portería. Como no la he visto, no la puedo valorar si ha acertado o no. Es trabajo del árbitro, yo tengo cosas que analizar, que es lo mío. Lo del árbitro lo dejo para otros", explicó.

El VAR pasó de largo

Quien no tuvo dudas fue el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández. Pero sorprendió que los jugadores de la Real Sociedad apenas protestasen y que tampoco hubiese el ya habitual tiempo de chequeo por parte del VAR, donde se encontraba el madrileño Carlos del Cerro Grande. Todo fue demasiado rápido. Pero lo cierto es que por televisión, enseguida se pudo comprobar que el penalti era cuanto menos discutible.

En este sentido, lo expertos arbitrales coinciden en que fue más bien Carlos Álvarez quien forzó el penalti al sentir al leve contacto de Mariezkurrena. "Si bien la caída parece muy aparatosa en directo, en la repetición se puede comprobar como Mariezkurrena apenas pone los brazos encima del jugador del Levante y es el propio Carlos Álvarez el que fuerza la caída", apunta al respecto la cuenta especializada Archivo VAR.

Iturralde González, indignado

Del mismo modo, el ex árbitro internacional Eduardo Iturralde González se mostró poco menos que indignado en el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER . "Eso no puede ser penalti en la vida, pero en la vida", destacó el vasco, secundado también por el presentador del espacio radiofónico, Dani Garrido. "No entiendo el penalti que le pitan a la Real Sociedad. No hay absolutamente nada. Simplemente Mariezkurrena le pone las manos para intentar entorpecer un poco pero no le impide para nada avanzar. Carlos en cuanto nota la mano, se tira al suelo. Se desploma. Y que un árbitro de VAR que quiere ser mundialista no llame a Cuadra Fernández, que ya debería de haberlo visto...", sentenció el periodista.