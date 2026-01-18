El Girona anuncia oficialmente el fichaje de Echeverri: los detalles de la operación

El conjunto de Míchel ya tiene a una nueva incorporación para la plantilla, que llega cedido procedente del Manchester City, firmando un acuerdo hasta final de temporada y siendo un refuerzo de lujo para la parcela ofensiva del equipo

El Girona ha comenzado el año de manera inmejorable. Las tres victorias del conjunto de Míchel ante Mallorca, Osasuna y Espanyol les dejan en la novena posición de la tabla de LaLiga EA Sports. Además, tras las buenas noticias que dejó el equipo en la victoria contra los de Manolo González el pasado viernes, la entidad ha hecho oficial en el día hoy el fichaje de Claudio Echeverri. El jugador de 20 años llega en calidad de cedido, firmando un contrato hasta el final de la presente temporada tras romper el acuerdo que mantenía con el Bayer Leverkusen.

El Girona anuncia un acuerdo para la llegada de Echeverri

De esta manera, el Girona, que podría firmar a Ter Stegen en el presente mercado de fichajes, ha anunciado la llegada de Echeverri: "El Girona FC ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Claudio Echeverri. El futbolista argentino llega al equipo en ese mercado de invierno en calidad de jugador cedido hasta final de la presente temporada. El centrocampista ofensivo es propiedad del Manchester City y esta primera parte de temporada ha jugado cedido en el Bayer Leverkusen. Claudio Jeremías Echeverri nació el 2 de enero de 2006 en la población argentina de Resistencia. Formado futbolísticamente en las categorías inferiores de River Plate, debutó con el primer equipo del club argentino, donde se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano".

Además, el Girona, con un Míchel que ya habló de Echeverri y de su rol en el equipo, presume de esta manera sobre su nuevo fichaje: "Internacional con las categorías inferiores de la selección argentina, Echeverri destaca por su calidad técnica, talento en espacios reducidos y capacidad para jugar entre líneas. Es un futbolista creativo, con buen control orientado, visión de juego y criterio en el último pase, así como capacidad para generar desequilibrio tanto en conducción como en uno contra uno. Su movilidad, inteligencia táctica y personalidad con pelota le permiten actuar con eficacia en distintas posiciones del ataque".

Echeverri, refuerzo de lujo para la plantilla de Míchel

Claudio Echeverri llega al Girona tras no dejar sus mejores números en el Bayer Leverkusen, donde ha estado cedido por el Manchester City. El futbolista de 20 años ha disputado un total de 11 partidos con el equipo alemán, entre los que no ha podido ver puerta. Por ello, el jugador argentino esperará tener mejor suerte en una plantilla como la de Míchel que cuenta con Ounahi, Bryan Gil y Vanat, entre otros, en la parcela ofensiva.

Por otra parte, Míchel confiaba en que Echeverri pudiese tener luz verde para el partido del pasado viernes ante el Espanyol, a la hora de hablar del mercado de fichajes: "Tenemos a Claudio Echeverri para la zona ofensiva, que esperemos que mañana pueda estar. Esas son, más o menos, las posiciones a cubrir. La competición no marca las diferentes situaciones que tenemos como club para seguir creciendo. Queremos jugadores que sean propiedad o que nos den un salto de calidad y nos permitan crecer en estos seis meses". Sin embargo, todo apunta a que el centrocampista de 20 años debutará el próximo domingo 26 de enero en el duelo ante el Getafe en Montilivi.