La sanción a la que se expone el Espanyol por el lanzamiento de botellas a Gazzaniga

La entidad perica podría ser multada con un máximo de 602 euros, tal y como recoge el artículo 117 del Código Disciplinario según el acta del colegiado del encuentro en el RCDE Stadium, Iosu Galesh

El Girona se llevó una importante victoria del RCDE Stadium tras derrotar al Espanyol 0-2, con doblete de Vanat, que decidió el encuentro con dos lanzamientos desde el punto de penalti. De esta manera, los de Manolo González siguen sin vencer en el presente año 2026, donde han firmado dos derrotas y un empate. Además, la entidad perica podría ser sancionada tras el lanzamiento de botellas a Gazzaniga en los minutos del encuentro, de lo que habló Míchel en rueda de prensa. En este sentido, el club podría recibir un máximo de 602 euros de multa.

El acta de Iosu Galesh deja abierta la multa al Espanyol

En este sentido, Iosu Galesh, tras la finalización del Espanyol - Girona en el RCDE Stadium, reflejó en el acta el incidente con Gazzaniga en los últimos compases del encuentro: "En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona F.C., se produjeron lanzamientos de botellas de agua de plástico sin tapón, con líquido en su interior, por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes". Por ello, el conjunto de Manolo González podría ser multado con un total de 302 euros, según el artículo 117 del Código Disciplinario: "Cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos de los definidos en el artículo 15 del presente ordenamiento y se califiquen por el órgano disciplinario como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros".

De esta manera, el artículo 15 del Código Disciplinario se refiere textualmente a la "la producción o no de lesiones, la apreciación de riesgo notorio de haberse podido originar, salvo si para su evitación hubiese mediado la diligencia del organizador/a, la influencia de los incidentes en el normal desarrollo del juego; la existencia o ausencia de antecedentes, el mayor o menor número de personas intervinientes". Por ello, queda esperar a la decisión que tome el próximo miércoles el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, día en el que se reúnan para dictar sentencia.

Manolo González salió en defensa de la afición y culpó al Girona

Por su parte, Manolo González, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Girona, salió en defensa de la afición del RCDE Stadium y señaló al Girona: "Tú imagínate, yo voy a Valencia la semana que viene, el Espanyol gana 0-1 y yo me giro a la grada y les empiezo a encender. Si la gente me tira botellas, ¿es culpa exclusivamente de ellos? Yo no puedo provocar al público, tú lo tienes que parar desde dentro".