Novedades en el Real Oviedo para la visita al Espanyol

El Real Oviedo continúa preparando su visita al RCDE Stadium con una sesión marcada por el regreso de David Costas y Eric Bailly al trabajo con el grupo. El equipo de Guillermo Almada encara los últimos días de preparación antes del partido del lunes ante el RCD Espanyol

El Real Oviedo ha completado este viernes una nueva sesión de entrenamiento en 'El Requexón' con la mirada puesta en el próximo compromiso de LaLiga. El conjunto carbayón visitará al Espanyol en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 del campeonato.

La sesión, dirigida por el técnico Guillermo Almada, ha servido para continuar afinando detalles tácticos y recuperar efectivos en un momento importante de la temporada. Tras la última derrota frente al Rayo Vallecano, el equipo asturiano busca reaccionar cuanto antes y volver a sumar puntos lejos de casa, mientras la salvación se aleja un poco más cada jornada.

Regresos importantes en la defensa

La gran noticia del entrenamiento fue la presencia de David Costas y Eric Bailly trabajando junto al resto del grupo. Ambos defensores habían estado ausentes en los últimos encuentros y su regreso supone un refuerzo de gran importancia para la línea defensiva del equipo.

Costas no había podido participar en los últimos cuatro partidos del Real Oviedo debido a problemas físicos. Durante la sesión de este viernes completó prácticamente todos los ejercicios junto a sus compañeros, aunque no participó en los partidos reducidos con los que terminó el entrenamiento.

Por su parte, Bailly, que se perdió los dos compromisos más recientes del equipo, sí completó la sesión al mismo ritmo que el resto del grupo. El central marfileño trabajó con normalidad durante toda la mañana, lo que abre la puerta a su posible regreso a la convocatoria para el partido del lunes.

Gestión de cargas tras Vallecas

El cuerpo técnico del Real Oviedo diseñó una sesión con carga diferenciada para los jugadores que disputaron el último partido en Vallecas. Solo dos titulares de aquel encuentro, Sibo y Colombatto, trabajaron sobre el césped junto al resto del grupo.

El resto de los futbolistas que formaron parte del once inicial realizaron trabajo específico en el gimnasio con el objetivo de facilitar la recuperación física después del esfuerzo del último encuentro.

Ausencias en el entrenamiento

La sesión también dejó algunas bajas destacadas. Thiago Borbas no pudo ejercitarse con el grupo tras terminar con molestias el último partido frente al Rayo Vallecano.

A su ausencia se sumó la de Leander Dendoncker, que sufrió una lesión durante el último entrenamiento previo al encuentro disputado en Vallecas. El centrocampista belga continúa recuperándose y su presencia en el partido contra el Espanyol parece muy complicada.

En cambio, Ovie Ejaria sí pudo completar la sesión con normalidad, una noticia positiva para el cuerpo técnico en un momento en el que cada jugador disponible resulta fundamental para afrontar el calendario.

Últimos días de preparación

El partido ante el Espanyol llega en un momento importante para el Real Oviedo, que busca recuperar sensaciones tras el último resultado adverso. La derrota por 3-0 frente al Rayo Vallecano todavía pesa en el ambiente del equipo, pero el calendario obliga a cambiar rápidamente el foco.

Guillermo Almada tendrá todavía dos entrenamientos más antes del viaje a Barcelona. El equipo volverá a ejercitarse el sábado en las instalaciones de El Requexón, mientras que el domingo realizará la última sesión en el estadio Carlos Tartiere.

Un duelo importante para el Real Oviedo

El enfrentamiento contra el Espanyol supondrá una prueba exigente para el conjunto asturiano, donde el objetivo es claro: recuperar competitividad y sumar puntos que permitan seguir pensando en la permanencia.

La posible recuperación de Bailly y Costas ofrece un plus defensivo a Guillermo Almada en un partido que se presenta clave en el devenir del final de temporada.